Eurobasket 2017 fikstürü, Eurobasket 2017 hangi kanalda?

2017 Avrupa Şampiyonası'nda (Eurobasket 2017) maçlar başlıyor. D Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, ilk maçına Rusya karşısında çıkacak. Peki, Eurobasket 2017 hangi kanalda? Eurobasket 2017 diğer maçlar ne zaman? İşte Eurobasket 2017 fikstürü...

EUROBASKET 2017 HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Rusya karşısında salondan galip ayrılarak D Grubu maçlarının yanı sıra son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarının İstanbul'da oynanacağı organizasyona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Türkiye ile Rusya'nın bulunduğu D Grubu'nda ayrıca, Sırbistan, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika yer alıyor. Yarın grupta oynanacak diğer maçlarda Belçika ile Büyük Britanya, Sırbistan ile de Letonya karşılaşacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

Sakatlığı bulunan tecrübeli oyuncu Ali Muhammed'in kadrodan çıkarılmasıyla A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosu netleşmişti.

Milli takımın şampiyona kadrosunda Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler, Göksenin Köksal ve Semih Erden bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN EUROBASKET 2017 FİKSTÜRÜ



A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Ay-yıldızlı ekibin grup maçlarının programı şöyle:

1 Eylül 2017 Cuma



21.00 Türkiye-Rusya



2 Eylül Cumartesi:



21.00 Büyük Britanya-Türkiye



4 Eylül Pazartesi:



21.00 Sırbistan-Türkiye



5 Eylül 2017 Salı:



21.00 Türkiye-Belçika



7 Eylül 2017 Perşembe:



20.45 Letonya-Türkiye

TURNUVA FORMATI

Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarında ilk 4 sırayı elde eden ülkeler, adlarını ikinci tura yazdıracak.

İkinci turdan itibaren İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda tek maç eleme usulüyle devam edecek şampiyona sonunda madalyalar sahiplerini bulacak.

Eurobasket 2017

Eurobasket 2017 fikstürü

EuroBasket 2017 hangi kanalda