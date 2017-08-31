Eurobasket 2017 fikstürü, Eurobasket 2017 hangi kanalda?

2017 Avrupa Şampiyonası'nda (Eurobasket 2017) maçlar başlıyor. D Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, ilk maçına Rusya karşısında çıkacak. Peki, Eurobasket 2017 hangi kanalda? Eurobasket 2017 diğer maçlar ne zaman? İşte Eurobasket 2017 fikstürü...
EUROBASKET 2017 HANGİ KANALDA?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Rusya ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.
A Milli Takım, Rusya karşısında salondan galip ayrılarak D Grubu maçlarının yanı sıra son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarının İstanbul'da oynanacağı organizasyona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Türkiye ile Rusya'nın bulunduğu D Grubu'nda ayrıca, Sırbistan, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika yer alıyor. Yarın grupta oynanacak diğer maçlarda Belçika ile Büyük Britanya, Sırbistan ile de Letonya karşılaşacak.
AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU
Sakatlığı bulunan tecrübeli oyuncu Ali Muhammed'in kadrodan çıkarılmasıyla A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosu netleşmişti.
Milli takımın şampiyona kadrosunda Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler, Göksenin Köksal ve Semih Erden bulunuyor.
TÜRKİYE'NİN EUROBASKET 2017 FİKSTÜRÜ
A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Ay-yıldızlı ekibin grup maçlarının programı şöyle:
1 Eylül 2017 Cuma
21.00 Türkiye-Rusya
2 Eylül Cumartesi:
21.00 Büyük Britanya-Türkiye
4 Eylül Pazartesi:
21.00 Sırbistan-Türkiye
5 Eylül 2017 Salı:
21.00 Türkiye-Belçika
7 Eylül 2017 Perşembe:
20.45 Letonya-Türkiye
TURNUVA FORMATI
Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek.
Gruplarında ilk 4 sırayı elde eden ülkeler, adlarını ikinci tura yazdıracak.
İkinci turdan itibaren İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda tek maç eleme usulüyle devam edecek şampiyona sonunda madalyalar sahiplerini bulacak.
- Eurobasket 2017
- Eurobasket 2017 fikstürü
- EuroBasket 2017 hangi kanalda
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.