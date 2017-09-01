Türkiye Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eurobasket 2017 hangi kanalda?

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (Eurobasket 2017) bugün Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım, tarihindeki 960. maçını oynayacak. Türkiye, 81 yıllık tarihinde yaptığı 959 maçta 490 galibiyet aldı, 468 kez yenildi. 12 Dev Adam, 1 karşılaşmada ise berabere kaldı. Peki, Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

TÜRKİYE - RUSYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Eurobasket 2017 D Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımımız, perdeyi Rusya karşısında açacak. Türkiye, turnuva tarihinde 4 maçta da bileğini bükemediği grubun favorilerinden Rusya'yı bu kez devirip Eurobasket'e iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Türkiye - Rusya maçı bugün saat 21.00'de başlayacak.

Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma NTV Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

2006 RUHUMUZ CANLANMALI

Gazete Habertürk'ten Gökhan Türe'nin haberine göre, 12 Dev Adam, 2005’te şampiyonluk adayı olarak gittiği Sırbistan’da “yıldız kaynayan” kadrosuyla yaşadığı hayal kırıklığının ardından da köklü bir değişime uğramış, egoların öne çıkması ve yaşanan “kimya sorunu”, “zorunlu” değişimi de beraberinde getirmişti. Hemen ardından, wild card (kontenjan hakkı) ile gittiğimiz Japonya’daki 2006 Dünya Kupası’nda, yıldızı az, gençleri bol kadro, tarihteki ilk dünya 6.’lığına imza atarken, kimya bu kez oturmuş, cansiperane mücadele alkış almış, tüm otoritelerin takdirini kazanmıştı. O turnuvadan tam 11 yıl sonra Devlerimiz bu kez yine “sancılı” bir değişim sürecinden geçiyor... Sebep ise çok farklı... Bu defa “baş ağrıtan” yıldızların “burnunu sürtmek” ya da yolları ayırmak değil derdimiz; kariyerini sonlandıran ya da çeşitli nedenlerle gelmeyen ya da gelemeyen yıldızlar!..

SÜRÜKLEYECEK ÜST DÜZEY İSİM YOK

MİLLİ Takımımız, belki de uzun yıllar sonra bir uluslararası organizasyonda ilk kez ‘takımı sürükleyecek üst düzey yıldızı olmadan’ boy gösterecek... ya da en azından turnuvaya bu gerçekle başlayacak... Ömer Aşık ve Ersan İlyasova’dan sonra Ay-yıldızlı ekip, turnuvaya 2 gün kala kadrodaki en keskin şutörü Bobby Dixon’ı (Ali Muhammed) sakatlığa kurban verdi.

OYUNCULARIN 'SÜRE' SORUNU

Kadronun büyük çoğunluğu, takımlarında yeterince süre alamadığı için yabancı oyuncuların gölgesinde kalmış isimlerden oluşuyor. Bu noktada suçlu aramak yerine, 2013’te Avrupa Gençler Şampiyonası’nda şampiyon olup, MvP ödülünü aldıktan sonra dibe vuran, 2017’de Ufuk Sarıca ile yeniden doğan Kenan Sipahi örneğine bakmak gerek...

TECRÜBE EKSİKLİĞİ



Kenan örneğinden yola çıkarsak, kadrodaki oyuncuların hemen hepsi, yeri geldiğinde ne kadar kaliteli olduklarını kanıtlamış isimler. Eksikleri, kenarda oturmaktan törpülenmiş özgüvenleri ve kader anlarında sorumluluk almamış olmaları... Tecrübe açısından gerilerdeyiz. Antiparantez; tek suçlunun hedef odaklı kulüp yapıları ya da coachlar olmadığını yine hatırlatalım!..

ÖMER VE ERSAN

Ömer ve Ersan’ın olmadığı pota altında, 6 ayı aşkın bir süre basketboldan uzak kalan Semih’in de tüm iyi niyetine karşın tam olarak randıman verememesi... her maç rakiplerin 10-12 ribaund gerisinde kaldık. Cedi’nin hem 3 hem de 4 numaralı pozisyonda ‘yıpranıyor’ olması bizi turnuva boyunca zorlayacak

DİKX'ON'IN YOKLUĞU

Dixon varken de “yeter mi?” sorusu kafamızı kurcalarken, O’nun yokluğunda tıpkı pota altında olduğu gibi işin hücum kısmında da eksildiğimiz ortada... Zaten kağıt üzerinde sınırlı bir hücum potansiyeline sahipken, ABD asıllı guardın da devre dışı kalması ofansif anlamda elimizi zayıflattı.