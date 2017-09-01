Türkiye - Rusya | CANLI ANLATIM

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2017 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında İstanbul'da Rusya ile karşılaşıyor.

TÜRKİYE - RUSYA



1.ÇEYREK

TÜRKİYE: 13 - RUSYA: 17



SALON: Ülker

SAAT: 21:00

YAYIN: NTV Spor

HAKEMLER: Michael Weiland, Manuel Mazzoni, Milan Nedovic



960. MAÇ!

Ay-yıldızlılar, Rusya mücadelesiyle birlikte 960. maçını oynuyor. A Milli Takım, 81 yıllık tarihinde yaptığı 959 maçın 490'ını kazandı, 468 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, 1 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı Türkiye 49-12 kazandı.

İLK RESMİ MAÇ BERLİN OLİMPİYATLARI'NDA

A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı. Berlin'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.

RESMİ MAÇLARDAKİ İLK GALİBİYETİ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

Ay-yıldızlılar, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini ise 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı. Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi müsabakalardaki ilk galibiyetini elde etti.

EN FARKLI SKORLAR

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetine Libya karşısında ulaştı. İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

BERABERLİK

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor. Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

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