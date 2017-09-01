Belçika: 103 - Büyük Britanya: 90

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu ilk maçında Belçika, Büyük Britanya'yı 103-90 yenerek grup maçlarına galibiyetle başladı.



2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmada Belçika, Büyük Britanya'yı mağlup etti. İki ekip de maça hızlı başladı ve ilk periyot 24-26 Büyük Britanya'nın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyot itibariyle daha iyi oynamaya başlayan Belçika ilk yarıyı 54-53 önde kapatmayı başardı.



İkinci yarıda savunma sertliğini arttıran Belçika, bu periyotta rakibi 14 sayıda tutarak son periyoda 7 sayı farkla 73-67 önde girdi. Final periyotunda hucümda oldukça etkili bir görüntü çizen Eddy Casteels'in öğrencileri maçı 103-90 kazandı ve D Grubu'nda oynanan ilk karşılaşmadan galip ayrıldı.

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