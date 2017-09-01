Sırbistan: 92 - Letonya: 82

SIRBİSTAN: 92 - LETONYA: 82
SALON: Ülker Sports Arena
HAKEMLER: Marek Cmikiewicz (Polonya), Martin Horozov (Bulgaristan), Tomas Jasevicius (Litvanya)
SIRBİSTAN: Jovic 5, Bogdanovic 30, Lucic 7, Macvan 14, Kuzmic 6, Marjanovic 13, Micic, Milosavljevic 4, Stimac 2, Guduric 9, Bircevic, Lazic 2
LETONYA: Strelnieks 4, Dairis Bertans 23, Timma 5, Smits 3, Porzingis 18, Davis Bertans 16, Skele 4, Meiers, Janicenoks, Peiners 9, Grazulis, Blums
1. PERİYOT: 21-24
DEVRE: 45-47
3. PERİYOT: 65-60
5 FAUL: 31.56 Meiers, 38.53 Davis Bertans (Letonya), 34.38 Lucic (Sırbistan)
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan, Letonya'yı 10 sayı farkla 92-82 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan taraf olan Letonya, Porzingis ile Dairis Bertans'ın etkili oyunuyla 5. dakikayı 10-5, 8. dakikayı ise 22-10 önde geçti. Farkı kapatmaya çalışan Sırbistan'da Bogdanovic'in son saniye basketine rağmen ilk çeyreği Letonya 24-21 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte Porzingis'in hem savunmada hem de hücumdaki başarılı performansına karşın, Bogdanovic, Marjanovic, Lucic ve Macvan ile skor üreten Sırbistan, 14. dakikada ilk kez öne geçti: 32-30. Farkı 17. dakikada 7 sayıya (42-35) çıkaran Sırbistan karşısında Davis Bertans'ın 3 sayılık basketleriyle yeniden oyuna ortak olan Letonya, Peiners'in pota altında bulduğu son saniye basketiyle devreyi 47-45 galip durumda kapatmayı başardı.
Sırbistan ikinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan taraf oldu. Davis Bertans, Dairis Bertans ve Peiners'in sayılarıyla etkili olan Letonya önünde, Guduric, Macvan, Bogdanovic ve Kuzmic'le skor üreten Sırbistan, son çeyreğe 5 sayı farkla 65-60 önde girdi.
Son periyodun önemli bölümünü önde götüren Sırbistan karşısında Letonya, Dairis Bertans ve Porzingis'in 3 sayılık basketleriyle 37. dakikada 75-73 öne geçti. Ardından rakibine Bogdanovic, Jovic ve Guduric'in sayılarıyla 7-0'lık bir seriyle karşılık veren Sırbistan, 8. dakikada 80-75'lik skorla üstün duruma geldi. Sırbistan, kalan bölümde rakibinin öne geçmesine izin vermeyerek müsabakadan 92-82 galip ayrıldı.
Sırbistan adına 30 sayı üreten Bogdan Bogdanovic, maçın en skorer ismi olurken, Milan Macvan ise 14 sayı 10 ribanud ile "double-double" yaptı. Letonya'da ise Dairis Bertans'ın 23 sayısı yenilgiyi önleyemedi.
- Sırbistan
- Letonya
- Eurobasket 2017
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