Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan 12 Dev Adam'a destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya ile mücadele eden A Milli Erkek Takımı'nı yalnız bırakmadı.



A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2017'de oynanan ilk grup maçında Rusya'ya 76-73 mağlup oldu. Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti. Müsabakayı salonda büyük bir heyecanla izleyen Bakan Bak, maç süresince milli takıma taraftarlarla birlikte destek oldu.



"DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ"

Mücadelenin sonunda soyunma odasına giderek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı performanslarından dolayı tebrik eden Bakan Bak, "mücadeleye devam edeceğiz, daha yolun başındayız. Hedefimize hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.



"12 DEV ADAM RUHUNU TÜRK HALKINA GÖSTERECEKSİNİZ"

Milli sporcularla yakından ilgilenen Bak konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sahada ortaya koyduğunuz performans ve büyük mücadeleyle ilerleyen maçlarda inşallah çok daha iyi sonuçlar alacaksınız. 2001 ve 2010 yıllarında seyircimizle bütünleşen '12 dev adam' ruhunu basketbol severlere ve bütün Türk halkına en güzel şekilde göstereceğinize yürekten inanıyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

A Milli Erkek Basketbol Takımı

12 Dev Adam