Büyük Britanya - Türkiye | CANLI ANLATIM

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya geliyor.

BÜYÜK BRİTANYA: 9 - TÜRKİYE: 5

(İlk çeyrek oynanıyor...)



SAAT: 21:00

SALON: Ülker Spor Kompleksi

YAYIN: NTV Spor

HAKEMLER: Marek Cmikiewicz, Aleksandar Milojevic, Ferdinand Pascual

Ay-yıldızlılarımız, grubundaki ilk maçında dün Rusya'ya 76-73'lük skorla mağlup olmuştu. Büyük Britanya ise Belçika'ya 103-90'lık skorla boyun eğmişti.

A MİLLİLER, BÜYÜK BRİTANYA KARŞISINDA ÜSTÜN!

A Milliler, Büyük Britanya ile bugüne kadar yaptığı 16 maçta, 10 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Rakip potaya bin 291 sayı gönderen A Milli Takım, 16 maçta bin 138 sayı yedi.

İLK MAÇ 1955'TE

Büyük Britanya ile ilk kez 1955 yılında Budapeşte'deki Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşan A Milliler, karşılaşmadan 77-54 galip ayrıldı. Rakibiyle 2009 yılında Ankara'da yapılan Efes Pilsen World Cup 8 turnuvasında karşı karşıya gelen Türkiye, bu karşılaşmayı da 34 sayı farkla (87-53) kazanarak, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini elde etti.

İngiltere'de FIBA Turnuvası'nda rakibine 27 Nisan 1991'de yapılan maçta 11 sayı farkla (89-78) mağlup olan milliler, Büyük Britanya'dan en farklı yenilgisini aldı. Büyük Britanya ile son olarak Litvanya'da düzenlenen 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda karşılaşan A Milli Takım, rakibini 29 sayı farkla (90-61) yendi.

961. MAÇ

A Milliler, 81 yıllık tarihinde yaptığı 960 maçın 490’ını kazandı, 469 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, 1 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

CEDİ OSMAN FARKI

A Millilerimizin Büyük Britanya karşısında da en önemli skor opsiyonu Cedi Osman olacak. Genç yıldız, dün Rusya karşısında attığı 28 sayının yanı sıra 7 ribaund, 4 asist ve 7 top çalmalık performans sergilemişti.

SHVED: CEDİ DURDURULMASI ZOR BİR OYUNCU Cedi Osman'ın 3 farklı pozisyonda oynayabileceğini biliyorduk. Savunması zor bir oyuncu. Çok iyi bir sezon çıkardı.

UFUK SARICA: MAÇ GENELİNDE TELAŞLIYDIK

Ay-yıldızlıların başantrenörü Ufuk Sarıca, Rusya karşısında alınan 76-73'lük mağlubiyeti değerlendirirken maçın genelinde telaşlı olduklarının altını çizdi. Sarıca, İkinci yarıda dengeyi getirdik. Çok basit atışlar kaçırdık. Bunları değerlendirsek kazanabilirdik. Semih ve Sinan dışında deneyimli oyuncu sayımız azdı. Gençlerin böyle anlarda heyecanlanması çok normal. Ancak önemli olan nasıl başladığınız değil nasıl bitirdiğinizdir.” dedi.

Sarıca, hakemlere de eleştiride bulundu. Rusya'nın kullandığı serbest atış sayısına dikkat çeken başarılı başantrenör, “Hakemin çaldığı düdükleri abes karşılıyorum. Rusya’nın kullandığı 40 tane faulü anlamsız buluyorum. Sırbistan-Letonya maçını da izledim. Daha sert bir maç olmasına rağmen bu kadar faul çalınmadı” ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlılar, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936’da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu’nda oynanan özel maçı Türkiye 49-12 kazandı.

İLK RESMİ MAÇ BERLİN OLİMPİYATLARI'NDA

A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı. Berlin’de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936’da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.

RESMİ MAÇLARDAKİ İLK GALİBİYETİ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

Ay-yıldızlılar, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini ise 1949 yılında Mısır’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda aldı. Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa’ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye’yi 43-33 mağlup ederek, resmi müsabakalardaki ilk galibiyetini elde etti.

EN FARKLI SKORLAR

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetine Libya karşısında ulaştı. İzmir’de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları’nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya’yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya’da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası’nda, 24 Haziran 1993’te Hırvatistan’a 113-63‘lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

BERABERLİK

A Milli Basketbol Takımı’nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor. Milliler, İstanbul’da 13 Haziran 1995’te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

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