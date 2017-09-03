Gürcistan: 81 - Ukrayna: 88 | MAÇ SONUCU

B Grubu maçlarına ev sahipliği yapan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Ukrayna 21-20 önde geçti. ikinci çeyrek hücumda etkisini artıran Ukrayna, soyunma odasına 51-38 üstün girdi.



İkinci yarıda Gürcistan toparlansa da 3. periyodu 67-63 önde geçen Ukrayna, karşılaşmayı da 88-81 üstün tamamladı.



Ukrayna, bu sonuçla ilk galibiyetine imza atarken, Gürcistan ikinci yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 19 sayıyla Ukrayna'dan Artem Pustovyi oldu.

Gürcistan Ukrayna

Eurobasket 2017