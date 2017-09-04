12 Dev Adam'dan mesaj: "Asla pes etmeyiz"

Eurobasket 2017’ye rusya yenilgisiyle giren, ardından Büyük Britanya’yı mağlup ederek ilk galibiyetini alan 12 Dev Adam, bugün D Grubu’nda Sırbistan’la ilk turun en zorlu karşılaşmasına çıkacak. Ülker Salonu’nda saat 21.00’de başlayacak ve NTV Spor’dan naklen yayınlanacak olan mücadele, grupta ilk 2 sırayı kovalayan Ay-Yıldızlı ekibimiz için büyük önem taşıyor. Millilerimiz, güçlü rakibini devirerek kalan 2 maçta krediyi cebine koymaya çalışacak. Habertürk olarak bu dev karşılaşma öncesi Milli Takım’ın rotasyonundaki kilit isimlerinin görüşlerini aldık. Hepsinin de üzerinde durduğu ortak nokta, ilk 2 maçtaki savaşımın 40 dakikaya yayılarak sürmesi. İşte 12 Dev Adam’ın ağır topları kaptan Sinan Güler, Semih Erden, Melih Mahmutoğlu, Kenan Sipahi ve Cedi Osman’ın Sırbistan karşılaşmasıyla ilgili Gökhan Türe'ye aktardıkları düşünceleri:

SEMİH ERDEN: ‘KÖTÜ DEĞİLDİK’

“Rusya karşısında kötü basketbol oynamadık. Ama gel-gitler sonunda kazanmayı başaramadık. İngiltere karşısında ilk maça oranla daha rahattık. İlkinde heyecan da vardı çünkü taraftarımızın önünde ilk maçımızdı. Britanya karşısında akıcı ve daha iyi basketbol oynadık. Sonuçta da kazandık. Sırbistan maçı da turnuvanın en zorlu maçlarından biri olacak. Bunu biliyoruz. Ama benim turnuvanın başından beri söylediğim bir şey var: Her maçı kazanmak için oynuyoruz, her maçyoruz, sonuna kadar pes etmeden mücadele ediyoruz. Sırbistan maçı bizim için iyi bir fırsat. Duyduğuma göre Sırbistan maçının biletleri satılmış. Güzel ve iyi bir atmosfer olacak. Bize düşen onlara iyi ve keyifli bir basketbol izletmek. İnşallah başaracağız.”

SİNAN GÜLER: 'KEYİFLİ OLACAK'

“İlk maç biraz stresle, biraz heyecanla hücumda oyunu istediğimiz gibi yönlendiremedik ve Cedi’ye yardımcı olamadık. İngiltere karşısında bunun tam tersini yaptığımızı düşünüyorum. Sırbistan maçı bizim için çok önemli. Hepimizin tanıdığı oyunculara karşı hem keyifli ve hem de çekişmeli bir mücadele olacak. İki maçta da doğru yaptığımız şeyleri 40 dakikaya yaymalıyız. Sırbistan ekol olan bir takım ve hiçbir hatayı affetmezler. Sahada hiç geri adım atmadan, pes etmeden oyunumuzu 40 dakika boyunca agresif bir şekilde yansıtmamız gerekiyor. Sırbistan maçında tribünlerin tıklım tıklım olacağını düşünüyorum.”

MELİH MAHMUTOĞLU: 'TAKIMA İNANIYORUM'

“Rusya maçını kötü kaybettik. Belki de son iki topta daha akıllı oynayabilsek kazanıp, şimdi çok daha iyi bir durumda olabilirdik. Britanya’yı doğru mücadele edip az hata yaparak yendik. Sırbistan maçı çok önemli. Takım olarak onlara üstünlüğümüzü göstermek istiyoruz. Bu maç gruptaki geleceğimiz açısından da çok önemli. Biz eksiğiz ama onlar da eksik. Bu maçta tribünlerin dolacağını da biliyoruz. Ben takım arkadaşlarıma inanıyorum. Rakibi de iyi tanıyoruz. Bizim için özel bir maç olacak. Hiç pes etmeden konsantre olup, hocamızın istediklerini sahaya yansıtırsak kazanacağımıza inanıyorum.”

CEDİ OSMAN: 'LİDERLİK MAÇI'

“RuSyA maçını kaybettikten sonra toparlanmamız gerekiyordu. Britanya’ya karşı iyi oynadık. Rakip iyi hücum eden bir takımdı ama onları 70 sayıda tutup, 84 sayı attık. Sırbistan maçı çok önemli ve belki de grubumuzun liderlik maçı olacak. İyi basketbol oynuyoruz, enerjimiz yüksek. Aynı basketbolu Sırbistan karşısında da devam ettirmeliyiz. İnanıyorum ki Sırbistan maçında da güzel bir tribün desteği olacak. Zaten biz taraftarımızla daha iyi oynayan bir takımız. umarım bugün onlarla yine güzel bir sinerji yakalayıp, mücadele edip kazanmaya çalışacağız.”

KENAN SİPAHİ: 'SAVAŞMALIYIZ'

“İlk maçta bir çok doğruyu yaptık ama alışık olmadığımız hatalar da yaptık. ufuk (Sarıca) hocanın takıma getirdiği enerji benim için sürpriz olmadı. Pes etmeyeceğimizi biliyordum. Sırbistan’a karşı da 40 dakika kora kor mücadele edeceğiz. O gün kim skor yaparsa ona yardım edeceğiz. Sırbistan bir ekol. Ama bu bizim için önemli değil. Onlarla korkusuzca, kafa kafaya savaşmalıyız. Maçın anahtarı baskılı savunma ve ribaundlar olacak. Rakip çok uzun. Ama biz de onlardan hızlıyız. Tam sahada yapacağımız pres bize avantaj getirecektir.”