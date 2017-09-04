Ufuk Sarıca: Stresi üzerimizden atamadık

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ufuk Sarıca, maça çok kötü başladıklarını belirterek, "Özellikle ilk 5 dakika çok zorlandık. İkinci periyotla beraber skor olarak değilse de oyun olarak dengeyi sağladık. Stres anları bizde yine çok fazla oldu. Rusya maçıyla bunu üzerimizden atmış olmamız gerekiyordu ama bugün yine aynı durum sahaya yansıdı." diye konuştu.

Son periyotta Sırbistan'ı yakalayarak öne geçtiklerini hatırlatan Sarıca, "Kazanma adına çok önemli bir noktaydı. Ancak savunmada yine basit hatalar yaparak rakibe geri dönüş şansı verdik. Bu maçın özelinde, kazanmak için her şeyi denediğimizi söyleyebilirim. Rakibin tecrübesine mağlup olduk. İlk bölümde Bogdanovic'i savunmamıza karşın, öne geçtiğimiz dönemde attığı 7 sayı var. Karar anlarında hata yaptık. Kalan maçlarımızda sorunlarımızı çözüp, gruptan çıkabilmek için elimizden geleni yapacağız." yorumunu yaptı.

SIRBİSTAN CEPHESİ

Sırbistan Başantrenörü Sasha Djordjevic, Türkiye karşısında aldıkları galibiyetin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

"Grupta çok önemli bir galibiyet elde ettik" diyen Djordjevic, "Tüm oyuncularım ellerinden geleni yaptı Her şeylerini sahada verdiler ve zafere ulaştılar. Takım olarak hem sahada hem yedekler bölümünde elimizden gelenin en iyisini yaptık. Özellikle son çeyrekte Bogdan Bogdanovic'in kritik basketleri de Türkiye'nin direncini kırdı. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Sırp oyuncu Dragan Milosavljevic ise çok zor bir maçı geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Bugün iyi bir oyun sergiledik. Agresif bir mücadele verdik ve hem savunmada hem de hücumda istediklerimizi yaptık. Şimdi bu maçı unutup, yarın Büyük Britanya ile oynayacağımız karşılaşmaya bakmalıyız. Önümüzde yeni bir gün ve yeni bir müsabaka var." değerlendirmesinde bulundu.

Ufuk Sarıca

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