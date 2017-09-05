Türkiye - Belçika canlı izle - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Türkiye, ev sahiplerinden biri olduğu 2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki 4. maçında Belçika ile karşılaşıyor. Gruptaki ilk maçında Rusya'ya kaybeden milliler, 2. maçta Büyük Britanya'yı farklı geçmişti. Türkiye, dün karşılaştığı Sırbistan'ı ise zorlasa da devirmeyi başaramamıştı.
TÜRKİYE - BELÇİKA
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
SAAT: 21:00
HAKEMLER: Saverio Lanzarini, Milan Nedovic, Ferdinand Pascual
YAYIN: NTV Spor
12 Dev Adam gruptan nasıl çıkar?
12 Dev Adam'ın D Grubu'nda en azından 4. sırada yer alması gerekiyor. A Milli Takımımızın Belçika ve Letonya maçlarından galibiyetle ayrılıp, grupta alabileceği en iyi dereceyi alması gerekiyor. Miller, gruptaki son maçında 7 Eylül Perşembe günü saat 20.45'te Letonya ile karşılaşacak.
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Rusya
|3
|3
|-
|227
|212
|15
|6
|2- Letonya
|3
|2
|1
|271
|248
|23
|5
|3- Sırbistan
|3
|2
|1
|244
|231
|13
|5
|4- Türkiye
|3
|1
|2
|231
|226
|5
|4
|5- Belçika
|3
|1
|2
|234
|258
|-24
|4
|6- Büyük Britanya
|3
|-
|3
|252
|284
|-32
|3
- UFUK SARICA'NIN SIRBİSTAN MAÇI SONRASI AÇIKLAMASI Stres anları bizde yine çok fazla oldu. Rusya maçıyla bunu üzerimizden atmış olmamız gerekiyordu ama yine aynı durum sahaya yansıdı. Karar anlarında hata yaptık. Kalan maçlarımızda sorunlarımızı çözüp, gruptan çıkabilmek için elimizden geleni yapacağız.
MELİH MAHMUTOĞLU SONRADAN AÇILDI!
Rusya karşısında sayı üretemeyen Melih, 24 sayıyla oynadığı Büyük Britanya karşılaşmasından sonra Sırbistan maçında da oldukça etkiliydi. Dokuz 3'lük atış deneyen Melih, bunların 5'inde isabet kaydetti ve 19 sayıyla oynadı. Melih, organizasyonda İtalyan basketbolcu Marco Bellinelli'den sonra en çok 3'lük isabet bulan oyuncu konumunda.
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4. maçında Belçika ile karşı karşıya gelen Türkiye'nin rakibine üstünlüğü bulunuyor. A Milli Takım, Belçika ile bugüne dek 6'sı özel, 16'sı resmi olmak üzere toplam 22 müsabakada karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı takım, rakibi ile yaptığı bu karşılaşmaların 14'ünü kazanırken, 8'inden ise salondan mağlubiyetle ayrıldı. Milli takım, Belçika ile yaptığı mücadelelerde rakip potaya bin 487 sayı atarken, potasında ise bin 397 sayı gördü.
İLK MAÇI KAZANDI, SON MAÇI KAYBETTİ
Belçika ile Türkiye arasında yapılan ilk maçta ay-yıldızlılar galip geldi. Fransa'da 1951'de yapılan Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde Belçika ile tarihinde ilk kez karşılaşan milliler, maçı 38-32 kazandı. Ay-yıldızlı ekip, Belçika ile son olarak 2014 yılında hazırlık maçında karşılaştı. Müsabaka 74-70 Belçika'nın üstünlüğüyle tamamlandı.
EN FARKLI SKORLAR
A Milli Takım, Belçika karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 10 Mayıs 1973 tarihinde Macaristan'daki 18. Avrupa Şampiyonası yarı final grubu maçında rakibini 24 sayı farkla (87-63) yenerek elde etti.
Milliler, en farklı yenilgisini ise 8 Haziran 1976 tarihinde Belçika'da yapılan 2. Avrupa Uluslar Kupası maçında rakibine 17 sayı farkla (88-71) yenilerek aldı.
- türkiye
- Belçika
- Eurobasket 2017
- Melih Mahmutoğlu
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