Sırbistan - Büyük Britanya: 82-68 | MAÇ SONUCU

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu karşılaşmasında Sırbistan, Büyük Britanya'yı 82-68 yendi.
Sırbistan, bu sonuçla gruptaki 4. maçında 3. galibiyetine ulaştı. Büyük Britanya ise 4. müsabakasından da boynu bükük ayrıldı.
Müsabakanın ilk 2 dakikası sayısız geçilirken, dış atışlarda Jovic, Bogdanovic ve Bircevic'le sayılar bulan Sırbistan, oyunun kontrolünü ele alarak 7. dakikayı 18-11 önde geçti. İyi savunmasını sürdüren Sırbistan, ilk periyodu 25-14 üstün bitirdi.
İkinci çeyrekte Nelson'un basketleriyle dengeyi kuran Büyük Britanya, Okereafor ve Clark'ın da skora katkı yapmasıyla 17. dakikada farkı 5 sayıya (34-39) indirdi. Sırbistan, boyalı alanda bulduğu basketlerle rakibinin hızını kesti ve devreyi 47-38 önde kapattı.
Sırbistan, sayı üretmekte zorlanan Büyük Britanya karşısında Jovic, Lucic ve Bogdanovic'le sonuca giderken, 23. dakikada fark 19 sayıya çıktı: 59-40. Büyük Britanya, Johnson ve Okereafor'un kazandırdığı basketlerle rakibine karşılık vermesine karşın, Sırbistan son periyoda 65-55 avantajlı girdi.
Kontrollü oyununu son çeyreğe de taşıyan Sırbistan, Büyük Britanya'nın farkı eritmesine izin vermedi ve karşılaşmadan 82-68 galip ayrıldı.
BÜYÜK BRİTANYA: 68 - SIRBİSTAN: 82
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Martin Horozov (Rusya), Michael Weiland (Kanada)
Büyük Britanya: Okereafor 17, Nelson 11, Murray 8, Olaseni 6, Clark 8, Johnson 13, Lawrence, Achara 5, Boateng, Mockford
Sırbistan: Jovic 11, Bogdanovic 18, Lucic 2, Bircevic 5, Kuzmic 6, Lazic 2, Stimac 11, Macvan 10, Micic 8, Guduric 5, Milosavljevic, Marjanovic 4
1. Periyot: 14-25
Devre: 38-47
3. Periyot: 55-65
- Sırbistan
- Büyük Britanya
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