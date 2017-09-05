Yunanistan: 77 - Finlandiya: 89

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu mücadelesinde ev sahibi ülkelerden Finlandiya, Yunanistan'ı 89-77 yenerek son 16 turuna kaldı.



Başkent Helsinki ile aynı adı taşıyan salonda oynanan maçta, Yunanistan ile Finlandiya karşılaştı.



İlk periyodu 23-14 önde bitiren Finlandiya, devre arasına 45-33 üstün gitti. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 67-52 önde geçtiği mücadeleden 89-77 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Finlandiya, dördüncü maçında üçüncü galibiyetini alarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Yunanistan ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.



Finlandiya'da Petteri Koponen, 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. Yunanistan'da Thanasis Antetokounmpo'nun 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

finlandiya

yunanistan

Eurobasket 2017