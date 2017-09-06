Türkiye - Belçika maçının yazar yorumu (Eurobasket 2017)

Letonya’nın Rusya’yı yenmesiyle Belçika maçının bir anda “ölüm kalım” mücadelesine dönüşmesi, zaten bir dizi sorunla boğuşan 12 Dev Adam’ın karşısına bir de “stres” belasını çıkarmıştı.

Ancak Ay-Yıldızlılar, böylesi bir ortamda da geri adım atmadan, yine savaşarak, ekmeğini taştan çıkararak kaybettiği takdirde havlu atacağı turnuvada hayatta kalmayı başardı.

SONUNU İYİ OYNADIK

Rusya ve Sırbistan’a son anlarda kaybeden Millilerimiz, bu kez Belçika karşısında oyunun final sürecini iyi oynayarak kazandı. Bunda coach Ufuk Sarıca’nın, turnuvanın başından beri ağırlıklı olarak süre alan as isimleri kırılma anlarına diri sokmak adına kenarda dinlendirmesinin de rolü büyüktü. Son çeyrekte Belçika’nın yeniden geri dönüşü ve öne geçişiyle yürekler ağıza gelse de Sarıca, sahadaki beşte ısrar etti. İlk bakışta “risk” gibi görülse de özgüven anlamında kenardan gelen oyuncular üzerinde önemli bir kazanım elde etti bizce...

BELÇİKA'YA SELAM YOLA DEVAM! Eurobasket’teki 4. sınavına fırtına gibi başlayan Milliler, basit hatalar sonrası ecel terleri döktüğü mücadelede son dakikalarda ayağa kalktı. D Grubu’nda 2. kez kazanıp ilk 4’ü garantileyen Ay-Yıldızlılar’da Furkan Korkmaz 14 sayı üretti.

Semih başta olmak üzere takımın ana unsurları Cedi, Melih, Furkan ve Kenan, kırılma anlarında bu kez en çok sıkıntı yaşadığımız “doğru karar verme” konusunda bizi üzen o iki maçın aksine daha akılcı hamlelerle maçı alıp götürdüler.

Evet; bu düzeyde tecrübeli oyuncu adedi açısından sıkıntılı bir kadro için dünkü maç gerçekten de üstesinden gelmesi zor bir 40 dakikaydı. Ancak turnuvanın başından bu yana gösterdikleri kora kor mücadele ve savaşım, onlara hak ettikleri ikinci turun kapısını açtı.

İki takım için de gel-gitlerle dolu oyunda Devlerimiz, 2 kez koparma noktasına getirdiği maçta rakibinin geri dönüşlerine izin verdi. Şunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerekiyor. Bu takımın vidaları gevşetme lüksü yok! Adı üstünde “12 Dev Adam” ve herkesin sahada iken gerekli katkıyı vermesi şart!..

60-60 girilen son 5 dakikalık dilimde Melih-Furkan ikilisi krize giren maçı Belçika’nın elinden söküp aldı. Ay-Yıldızlı ekibin son 18 sayısının 15’inin altında da bu iki ismin imzası vardı.

TAKIM OLMAK

12 oyuncudan da skor çıkardık. Bu da takımca paylaşım anlamında önemli bir artıydı. Semih’in 5 asisti de maçın en dikkat çekici istatistiğiydi.

KENAR KATKISI

Kenardan gelen oyuncuların sahaya kafaca hazır girmeleri gerekiyor. Sertaç’ın ve Furkan’ın, üzerine büyük yük binen Semih’e nefes aldırmak için biraz daha gayret göstermesi gerekiyor.

YARIN RAKİP LETONYA

Eurobasket D Grubu’nda ilk 4’ü garantileyen Milli Takım, yarın grubundaki 5. ve son maçında lider Letonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar’ın grubu 3. sırada bitirebilmek için Letonya’yı mutlaka mağlup etmesi gerekiyor. Devler grubu 3. sırada tamamlarsa, çapraz eşleşmede C Grubu’ndan gelecek son şampiyon İspanya’dan kurtulmuş olacak.