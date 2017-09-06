Litvanya 89-72 Almanya (MAÇ SONUCU)

Litvanya, Almanya karşısında farklı kazandı ve grubu ilk sırada tamamladı.

Eurobasket 2017 B Grubu maçında Litvanya, Tel Aviv Arena'da oynanan maçta Almanya'yı farklı geçti. Motiejunas ve Grigonis'in sayılarıyla maça hızlı başlayan Litvanya, ilk çeyreği 23-19 önde tamamladı. İkinci çeyreğe de aynı şekilde başlayan Litvanya, Almanya'nın hücumdaki yükselişine karşılık verdi ve ilk devreyi 47-43'lük skorla kapattı. Üçüncü periyotta farkı iyice açan Litvanya, son çeyreğe 72-60 önde girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğinde Motiejunas ve Ulanovas'ın sayılarıyla farkı iyice açan Litvanya, son 5 dakikaya 12 sayı önde girdi. Son dakikalarda da farkı iyice açan Litvanya, maçtan 89-72 galip ayrıldı ve Eurobasket 2017 B Grubu'nu ilk sırada tamamladı.

Eurobasket 2017

litvanya

almanya

B Grubu