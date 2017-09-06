Slovenya, Fransa'yı mağlup etti

Eurobasket 2017 A Grubu beşinci maçında Slovenya, Fransa'yı 95-78 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Slovenya, Dragic ve Doncic'in 3'lükleriyle bir anda farkı açtı. Fransa'da ise De Colo bu ikiliye karşılık vermek istedi. İlk çeyreğin son bölümünde ise Prepelic ve Dragic sahneye çıktı. Slovenya son anlarda farkı 6 sayıya çıkardı ve maçın ilk çeyreğini 28-22 önde kapattı. İkinci çeyrekte ise Slovenya hızlı hücumlarına devam etti ve bu hücumlara karşılık Fransa maça ortak olamadı. Slovenya maçta kontrolü eline aldı ve soyunma odasına 52-35 önde girdi. Üçüncü çeyrekte ise Fransa, farkı eritmeye başladı ve Slovenya'nın hücumlarına set çekti.
Ardından oyuna tekrar ağırlığını koyan Slovenya 3. çeyrekte 10-0'lık seri yakaladı ve son çeyreğe 77-51'lik skorla girdi. Son çeyrekte Fransa var gücüyle oyunun içinde olmaya çalıştı ama yeterli olamadı. Son bölümde de farkın kapanmasına izin vermeyen Slovenya, maçtan 95-78'lik galibiyetle ayrıldı.
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