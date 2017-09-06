Eurobasket 2017 son 16'daki ilk eşleşmeler belli oldu

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda günün maçları sonuçlandı.

Şampiyonanın A ve B gruplarında maçlar tamamlanırken, bu gruplardan son 16'ya yükselen takımlar da belli oldu. A Grubu'nda Slovenya, Finlandiya, Fransa ve Yunanistan son 16'ya yükselirken, Polonya ve İzlanda turnuvaya veda etti. B Grubu'nda ise Litvanya, Almanya, İtalya ve Ukrayna tur atlarken, Gürcistan ve İsrail şampiyonanın dışında kaldı.

Günün sonuçları şu şekilde:

A GRUBU

Slovenya - Fransa: 95-78

Yunanistan - Polonya: 95-77

Finlandiya - İzlanda: 83-79

B GRUBU

Almanya - Litvanya: 72-89

Gürcistan - İtalya: 69-71

İsrail - Ukrayna: 64-88



Bu sonuçların ardından iki grup arasındaki eşleşmeler de belli oldu. A Grubu'ndan lider olarak çıkan Slovenya, B Grubu'nu dördüncü tamamlayan Ukrayna ile karşılaşacak. A Grubu ikincisi Finlandiya'nın rakibi ise, B Grubu üçüncüsü İtalya olacak. B Grubu'nun lideri Litvanya'nın son 16'daki rakibi A Grubu dördüncüsü Yunanistan olacakken, B Grubu ikincisi Almanya, A Grubu üçüncüsü Fransa ile kozlarını paylaşacak.

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