Wanamaker Fenerbahçe'de

28 yaşında ve 1.93 boyundaki oyun kurucunun, Sarı-Lacivertli kulüple 1 yıllık sözleşme yapacağı belirtildi. Sezon bitiminde NBA rüyasını gerçekleştirmek için ABD’nin yolunu tutan ancak yaz boyunca yaptığı girişimlerden sonuç alamayan yıldız oyuncunun kısa bir süre önce Darüşşafaka’da kalacağı duyurulmuştu. Ancak gerek Daçka’nın maliyeti yüksek gelen bu oyuncudan çıkma isteği gerekse Fenerbahçe Doğuş’un ısrarlı tutumu sonuç verdi. Süper şutörün, Obradovic ile yaptığı görüşmeler sonucunda ikna olduğu ve birkaç gün içinde Sarı-Lacivertli kulüple, gelecek sezon NBA çıkışı olması şartıyla 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

EUROLEAGUE’İN PARLAYAN YILDIZI

Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka forması giyen Wanamaker, THY Euroleague’de sahaya çıktığı 34 maçta 16.7 sayı, 4.7 asist ve 3.1 ribaund ortalamaları tutturarak takımının Play-Off’a kalmasında başrolü oynamıştı. ABD’li guard, bu performansı sonrası THY Euroleague’de yılın en iyi ikinci beşine de seçilmişti.