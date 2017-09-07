Letonya: 89 - Türkiye: 79 | MAÇ SONUCU - Maçın dakika dakika özeti HTSPOR.COM'da

Belçika’yı son anlardaki müthiş mücadelesiyle 78-65 yenip Eurobasket D Grubu’nda 2. galibiyetini alan ve adını son 16 takım arasına yazdıran 12 Dev adam, gruptaki son maçında Letonya ile karşılaştı. Ay-Yıldızlılar, mücadeleyi 89-79 kaybederek grubunu 4. sırada tamamladı. A Milli Basketbol Takımımız, son 16 turunda 10 Eylül Pazar günü organizasyonun favorilerinden, yenilgisi olmayan İspanya ile karşı karşıya gelecek...
LETONYA: 89 - TÜRKİYE: 79
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Saverio Lanzarini (İtalya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Michael Weiland (Kanada)
LETONYA: Strelnieks 1, Dairis Bertans 8, Smits 2, Timma 5, Porzingis 28, Davis Bertans 9, Blums 17, Meiers 6, Peiners 8, Grazulis, Skele 5
TÜRKİYE: Melih Mahmutoğlu 19, Kenan Sipahi 4, Cedi Osman 24, Barış Hersek, Semih Erden 10, Sinan Güler 7, Furkan Aldemir 5, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu 4, Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 4
1. PERİYOT: 24-22
DEVRE: 47-38
3. PERİYOT: 69-63
MAÇ SONUCU: 89-79
5 FAULLE ÇIKANLAR: 31.48 Timma, 39.40 Meiers (Letonya)
İLK ÇEYREK SONUCU
LETONYA: 24 - TÜRKİYE: 22
Karşılaşma, New York Knicks'te forma giyen NBA'in yıldızlarından Kristaps Porzingis'in 3'lüğüyle başladı. İlk iki dakika geride kalırken Ay-Yıldızlılar ilk sayısını Cedi Osman'ın asistinde Semih Erden'le buldu ve skor 6-2'ye geldi. İlk 4 dakika geride kalırken 12 Dev Adam, hızlı hücumda Melih Mahmutoğlu ile hata yapmadı ve tecrübeli oyuncu skoru 8-8'e getirdi. Melih, ilk 3'lüğünü periyodun ortasında buldu ve kısa sürede 7 sayı üretti! 12 Dev Adam, maçın başında 6-0'lık seri yakalayan Letonya'ya 11-2 ile cevap verdi. 2.18'lik Porzingis, serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla seriyi sonlandıran isim oldu ve skoru 10-11'e getirerek farkı 1'e indirdi. Üst üste 4 sayı üreterek öne geçen Letonya'ya cevabı, ters turnikeyle Melih Mahmutoğlu verdi.
Melih, ilk 7 dakikada tam 11 sayı üretti! Letonya, ilk çeyreğin bitimine 1 dakika kalırken üst üste bulduğu iki 3'lükle öne geçse de kaptan Sinan Güler cevap verdi. Mücadelenin ilk çeyreği, Letonya'nın 24-22'lik üstünlüğüyle geçildi.
DEVRE
LETONYA: 47 - TÜRKİYE: 38
İkinci çeyrek de Letonya'nın 3'lüğüyle başladı. Millilerimizin 1 asistinin bulunduğu sürede Letonya tam 9 asist üretti. 12 Dev Adam, 2. çeyrekteki ilk saha içi sayısını 3. dakika geride kalırken Erkan Veyseloğlu ile buldu. Saha içi yerleşiminde yapılan hataları çok iyi değerlendiren Letonya, periyodun ortalarına gelindiğinde 35-26'lık skorla farkı 9 sayıya kadar çıkadı. Devre arasına 3 dakika kala 5 sayı 4 ribaund 6 asisti bulunan Timma 3 faul yaparak kenara geldi... 12 Dev Adam, Furkan Aldemir'le farkı 5'e indirse de Porzingis üst üste bulduğu 5 sayıyla farkın korunmasını sağladı ve Ufuk Sarıca mola aldı. Son 30 saniyeye girilirken 9 olan farkı, Melih Mahmutoğlu bulduğu 3'lükle 6'ya indirdi ancak Letonya son saniyelerde cevap verdi ve ilk yarı 47-38'lik skorla sona erdi. Porzingis ilk 20 dakikada 16 sayı üretirken Melih, 14 sayıyla oynadı.
3. ÇEYREK SONUCU
LETONYA: 69 - TÜRKİYE: 63
Üçüncü çeyrek de Porzingis - Melih düellosuyla başladı. Ay-Yıldızlılar'da Melih, bulduğu 3 sayılık isabetle 17. sayısını üretti. İlk 21 dakika boyunca sadece 1 şut kaçıran Porzingis, 3'lükle farkı tekrar 9 sayıya çıkardı. Timma, ilk dakika geride kalırken 4. faulünü yaptı ve tekrar kenara geldi. Türkiye'ye çalınan teknik faul sonrasında fark biraz açılsa da Cedi Osman bulduğu 3'lükle farkı 9'a indirdi. Sertleşen maçta Porzingis çeyreğin bitimine 3 dakika kala kenara gelse de Letonya, bench'ten bulduğu sayılarla farkı çift hanelerde tutmayı başardı. Son 2 dakikaya girilirken fark 8 sayıyken 35 yaşındaki Blums, 7'de 5 isabetle 3'lük atarak tekrar çift hanelere taşıdı. Letonya, bu çeyrekte ekstra sayılar buldu. Cedi Osman, son 37 saniyede sahne aldı. Hücum süremizin bitimine 3 saniye kala 3'lük atış kullanan Cedi, basket faulle 4 sayı üreterek farkı 8'e indirdi! Periyodun son hücumunu yapan Ay-Yıldızlılarda bu kez Semih Erden öne çıktı ve farkı 6'ya indirdi! 12 Dev Adam, 2 dakika kala 14 sayı geride olduğu periyotta farkı son anda eritmeyi başardı...
4. ÇEYREK SONUCU
LETONYA: 89 - TÜRKİYE: 79
12 Dev Adam, son çeyreğe de hızlı başladı. İlk dakika geride kalırken gelişen hızlı hücumda Erkan Veyseloğlu yaptığı turnikeyle farkı 4'e indirdi... Timma periyodun 2. dakikasında Erkan'a 5. faulünü yaparak oyun dışında kaldı ve yerini 4 faullü Bertans'a bıraktı. Faul sonrasında geliştirdiğimiz hücumda Melih, Porzingis'in üzerinden bıraktığı şutla farkı 2 sayıya indirdi! 4. dakika geride kalırken hücumda iki top kaybı yapan 12 Dev Adam, Letonya'nın sayılarına engel olamadı ve fark tekrar 7 sayıya çıktı. Son 3 dakikaya girilirken Melih'in top kaybı sonrası yaptığı sportmenlik dışı faulle Letonya farkı çift hanelere taşıdı. Cedi Osman, son 2 dakikaya girilirken üst üste bulduğu sayılarla farkı 7'ye indirerek 12 Dev Adam'ı maçta tuttu ve 24. sayısını kaydetti. Maçın sonlarında Rusya ve Sırbistan karşısında olduğu gibi sakin kalamayan Ay-Yıldızlılar, mağlubiyete engel olamadı...
Son 16 turundaki eşleşmeler şöyle;
İspanya - Türkiye
Hırvatistan - Rusya
Karadağ - Letonya
Macaristan - Sırbistan
Slovenya - Ukrayna
Fransa - Almanya
Yunanistan - Litvanya
Finlandiya - İtalya
- Letonya Türkiye
- Eurobasket 2017
- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası
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Misafir 23 dakika önceİspanya'ya karşı şansımız çok az00
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Misafir 3 saat önceYaninizdayiz00
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Misafir 3 saat önceHaydi Türkiyem Allah yardımcınız olsun.00