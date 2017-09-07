Letonya - Türkiye | CANLI ANLATIM

Belçika’yı son anlardaki müthiş mücadelesiyle 78-65 yenip Eurobasket D Grubu’nda 2. galibiyetini alan ve adını son 16 takım arasına yazdıran 12 Dev adam, gruptaki son maçında Letonya ile karşılaşıyor. Mücadele, Türkiye’nin gruptaki sıralamasını ve son 16 turunda eşleşeceği rakibini belirleyecek.
LETONYA - TÜRKİYE
SAAT: 20:45
YAYIN: NTV Spor
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Saverio Lanzarini, Tomas Jasevicius, Michael Weiland
- YENERSEK HIRVATİSTAN YENİLİRSEK İSPANYA! Ay-yıldızlılar, grubu 4. sırada tamamlaması durumunda, turnuvanın favorileri arasında gösterilen ve C Grubu’nu lider bitirmesi kesinleşen İspanya ile son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Milliler, Letonya’yı yenerek 3. sırayı alması halinde ise C Grubu’nu ikinci sırada tamamlaması garantilenen Hırvatistan ile eşleşecek.
BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Türkiye, Letonya’ya resmi karşılaşmalarda geçit vermiyor. Rakibiyle 3 resmi maç yapan Devler, rakibini bu 3 buluşmada da yendi. Toplamda ise Letonya’yla 9 kez karşılaşan Milliler; bu maçlarda 7 galibiyet, 2 yenilgi aldı.
- UFUK SARICA: YENİLMEYECEK BİR TAKIM DEĞİL! Letonya özellikle uzunlarıyla etkili olan bir takım. Ama yenilmeyecek de bir ekip değil. Son maçlarında ilk yarıda 13 sayı geri düşmelerine rağmen kazandılar. Çok önemli bir takım. Ama biz de maçı kazanabileceğimizi Rusya ve Sırbistan karşılaşmalarındaki performansımızla gösterdik. Küçük hatalarla kaybettiğimiz maçlar sonrasında letonya’yı yenmek ve üçüncü olmak istiyoruz
EUROBASKET 2017 D GRUBU PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|AV
|Sırbistan
|5
|4
|1
|400
|353
|47
|Rusya
|5
|4
|1
|378
|366
|12
|Letonya
|4
|3
|1
|355
|317
|38
|Türkiye
|4
|2
|2
|309
|291
|18
|Belçika
|5
|1
|4
|353
|410
|-57
|B.Britanya
|5
|0
|5
|390
|448
|-58
"ATEŞİ BİRLİKTE YAKALIM"
12 Dev adam’ın başarılı teknik patronu Ufuk Sarıca, “Oyun kalitemiz her geçen maç yükseliyor. Bunu Letonya maçında da devam ettirmemiz şart. çılgın bir kalabalığa, çılgınca desteğe ihtiyacımız var. Taraftarların aleviyle maçı ateşe verip kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
A Milli Basketbol Takımı’nın coachu Ufuk Sarıca, Ay-Yıldızlı ekibin her geçen maç gelişim gösterdiğini ve basketbolunun gün geçtikçe olgunlaştığını ifade ederek, letonya maçında “çılgınca” bir seyirci desteğini arkalarına alarak kazanmak istediklerini söyledi.
"OYNADIKÇA AÇILIYORUZ"
A Milli Basketbol Takımı’nın kaptanı Sinan Güler, letonya ile D Grubu’nda oynayacakları son maçın “kader maçı” niteliği taşıdığını söyledi. Sinan, kaybeden takımın 2. turda ispanya ile eşleşeceğini hatırlatarak, “Doğal olarak hiçbir takım 2. turda son şampiyon ile eşleşmeyi istemez. Grup sonundaki yerimiz ve üst turlardaki kaderimiz letonya maçına bağlı. Üst tura kaldığımız için mutluyuz. Biz oynadıkça verimi artan bir takımız. Grup maçları bittikçe rahatlıyoruz. Sonrasında daha da iyi basketbol oynamaya başlayacağız. Umarım letonya karşısında da kazanır ve üçüncülüğü alırız” dedi.
- Letonya Türkiye
- Eurobasket 2017
- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası
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