Ufuk Sarıca: Letonya maçı, Rusya ve Sırbistan mücadeleleri gibiydi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ufuk Sarıca, "Grupta kaybettiğimiz diğer 2 maça çok benzer bir oyun çıkardık. Ortaya koyduğumuz mücadele anlamında her şey yerli yerindeydi ama basketbol aklı olarak iyi oynadığımız kısım azdı." dedi. Letonya başantrenörü Bagatskis ise oyuncularını överken atmosferi övdü...
Maçı kazanabilecek noktaya geldiklerini aktaran Sarıca, "Karşımızda iyi bir rakip vardı. Tecrübeliler ve akıcı bir basketbol oynuyorlar. Sonuçta maçı kazanma noktasına geldik, coşkuyu sahaya yansıttık. O noktada yapılan 2 top kaybı ve verilen bir sportmenlik dışı faul kararı, maçın bittiği an oldu." diye konuştu.
Sarıca, turnuvanın başından itibaren takımdaki herkesin elinden geleni yaptığına dikkati çekerek, "Kazanmak için oynayan, sevilen, sempati duyulan bir milli takım ortaya çıkardık. Sonuçta bugün kaybettik ve grubu 4. sırada bitirdik. Ben son 16 turuna kalındığı için takımımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Milli oyuncu Sinan Güler de grupta kaybettikleri maçların bir benzerinin Letonya karşısında gerçekleştiğini söyleyerek, "Maça biraz yavaş başladık ancak ardından toparlandık. Oyuna ortak olduk. Sonunda ise küçük hatalar yaptık ve atışlar kaçırdık. Daha önce kaybettiğimiz 2 maçtakine benzer şekilde kritik hatalar oldu." şeklinde görüş belirtti.
BAGATSKIS: ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER VARDI
Letonya Başantrenörü Ainars Bagatskis, oyuncularını Türkiye karşısındaki mücadelelerinden dolayı övdü.
Maç öncesinde olası sonuca göre gruptaki durum konusunda hiçbir şey düşünmediklerini vurgulayan Bagatskis, "Sadece oyunumuzu oynamak için sahaya çıktık. Zaten çok güzel bir atmosfer vardı. Kenardan gelen oyuncuların skora katkısı 45 sayı oldu. Bu çok önemli bir durum. Mental olarak ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı.
Letonyalı oyuncu Janis Blums da mental anlamda ne kadar hazır olduklarını gösterdiklerini vurgulayarak, Türkiye'ye karşı zorlu bir mücedele verdiklerini ve takım karakterlerinin bir kez daha ortaya çıktığını aktardı.
- Ufuk Sarıca
- türkiye letonya
- Eurobasket 2017
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