Cedi Osman, istatistiklerde lider

A Milli Takımımız’ın NBA’li genç yıldızı Cedi Osman, tüm istatistik kategorilerinde 12 Dev Adam’a liderlik etti. Maç başında 34.8 dakika süre alan Cedi, 19.2 verimlilik puanı elde ederken, 17,6 sayı, 5,2 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 0,8 blok ortalamasıyla tüm kategorilerde Ay-Yıldızlı ekibin lideri oldu.

cedi osman

Eurobasket 2017