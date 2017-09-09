A Milli Basketbol Takımı, İspanya maçına hazır

Ufuk Sarıca, ay-yıldızlıların İspanya maçı öncesi Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yaptığı son antrenmanının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İspanya'nın çok güçlü bir takım olduğunu ve son yıllardaki Avrupa şampiyonalarında birincilikler kazandığını hatırlatan Sarıca, "İspanya çok güçlü bir takım, bir ekol. Kadrolarında 7-8 NBA oyuncusu bulunuyor. Biz de bundan sonraki maçlara bir final gözüyle bakıyoruz. Elenen turnuvaya veda edecek. O yüzden bu maçta elimizden geleni yapmamız lazım. Bazı önlemler aldık, özellikle kadromuz itibarıyla içeriden bizi zorlayabilecekleri bir durum var. Bunu engellemeye çalışacağız. Tüm gücümüzü ortaya koyup, çeyrek finale kalmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Taraftar desteğinin önemine değinen Sarıca, "Doğrusunu söylemek gerekirse kendi evimizde oynadığımız turnuvalarda en az bu avantajı hissettiğimiz turnuva oluyor. Bunu seyirci anlamında söylemiyorum. Salon hep doluydu. Hakem konusunda da mesela aynısı oldu. İnşallah yarın daha büyük bir coşkuyla bu avantajı kullanırız." ifadelerini kullandı.

ONAN: KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, İspanya'nın grubundaki 5 maçı da kazanarak son 16 turunda kaldığını hatırlatarak, "İspanya'nın kadrosunda hem NBA hem de Avrupa Ligi'nde oynayan çok iyi oyuncular var. Açıkçası kimsenin eşleşmek istemeyeceği bir takım. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Çocuklar bugüne kadar çok iyi mücadeleler verdi. İspanya karşısında da aynı şekilde oynayacaklarına inanıyorum. Sahaya kazanmak için çıkacağız. İnşallah iyi oynayıp, kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.

Türk halkının yarın milli takımın yanında olacağını aktaran Onan, "Yarın oyuncularımız dolu bir salonda oynayacak. Çok az bilet kalmıştı. Müthiş bir destek olacak." şeklinde görüş belirtti.

MAHMUTOĞLU: KENDİMİZE İNANIYORUZ

Milli basketbolcu Melih Mahmutoğlu da mücadele ettikleri grubu istedikleri şekilde bitirememenin burukluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hatalarımızdan ders alıp, önümüzdeki maça bakacağız. İspanya çok güçlü bir rakip. Turnuvanın da favorisi. Saygı duyup, çıkacağız. Onların da bazı zayıf yönleri var. Sabahtan beri onları konuşuyoruz. Bunları sahada uygulayıp, agresif oyunumuzu akıllı bir şekilde yansıtırsak maçı sonuna kadar götürür, kazanabilecek duruma getiririz. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Zoru başarmak için elimizden geleni yapacağız."

Milli oyunculardan Barış Hersek ise İspanya'nın organizasyonda en iyi basketbol oynayan ekiplerinden biri olduğunu vurgulayarak, "İspanya çok kaliteli ve tecrübeli oyunculara sahip. Biz de hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın da çıkıp, en iyi mücadelemizi sergileyerek çeyrek finale kalmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

A Milli Basketbol Takımı, yaptığı taktik antrenmanıyla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.