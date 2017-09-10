Litvanya: 64 - Yunanistan: 77
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Petar Obradovic (Bosna Hersek), Marek Cmkiewicz (Polonya)
Litvanya: Kalnietis 11, Grigonis 7, Maciulis 5, Valanciunas 13, Motiejunas 1, Juskevicius, Kuzminskas 20, Ulanovas 7, Gecevicius, Gudaitis, Milaknis
Yunanistan: Calathes 14, Sloukas 21, Papanikolaou 11, Printezis 8, Papagiannis 4, Thanasis Antetokounmpo 5, Pappas 3, Bourousis 11, Mantzaris, Papapetrou, Bogris
1. Periyot: 17-25
Devre: 30-37
3. Periyot: 48-61
Yunanistan, çeyrek finalde Hırvatistan-Rusya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikasını, Yunanistan 8-6 önde geçti. Valanciunas ve Kalnietis ile sayılar bulan Litvanya karşısında Calathes, Papanikolaou ve Pappas ile 8-0'lık seri yakalayan Yunanistan, 9. dakikada farkı çift haneli sayılara taşıdı: 14-25. Litvanya, son bölümde Ulanovas ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basket bulsa da ilk periyot Yunanistan'ın 25-17'lik üstünlüğüyle geçildi.
Yunanistan, 11. dakikada Papanikolaou ile dış atıştan isabet bularak, farkı 11 sayıya (17-28) çıkardı. Ardından Kuzminskas ve Valanciunas ile sayılar bulan Litvanya, 18. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 27-30. Kalan bölümde Sloukas ve Calathes'in skor yükünü üstlenmesiyle Litvanya'nın oyuna ortak olmasına fırsat vermeyen Yunanistan, soyunma odasına 37-30 önde gitti.
Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Kuzminskas, Valanciunas ve Kalnietis ile farkı eritmeye çalışan Litvanya'ya Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisi ve serbest atış çizgisinden kaydettiği 11 sayıyla cevap veren Yunanistan, 26. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 36-52. Oyunda tutunmaya çalışan Litvanya, Kuzminskas'ın 29. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle farkı tekrar tek haneli sayılara indirdi: 48-57. Kalan bölümde Bourousis ile basketler bulan Yunanistan, final periyoduna 13 sayılık avantajla (48-61) girdi.
Son çeyreğe istekli başlayan Litvanya, Kuzminskas, Ulanovas, Kalnietis ve Grigonis'in sayılarıyla 9-0'lık seri yakaladı ve 35. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi: 59-63. Sayı bulmakta sıkıntı yaşayan Litvanya karşısında baskısını arttıran Yunanistan, Sloukas'ın dış atıştan kaydettiği sayılarla 38. dakikada skoru 73-61'e getirdi. Dış atışlardan isabet sağlayamayan rakibi karşısında Bourousis ve Antetokounmpo ile sonuca giden Yunanistan, karşılaşmayı 77-64 kazandı.
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