Almanya: 84 - Fransa: 81 (MAÇ SONUCU)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Leandro Lezcano (Arjantin), Sasa Maricic (Sırbistan)
ALMANYA: Schröder 21, Tadda 2, Barthel 5, Voigtmann, Benzing 12, Lo 6, Thiemann 6, Theis 22, İsmet Akpınar, Staiger 10
FRANSA: Heurtel 6, De Colo 6, Fournier 27, Diaw 15, Seraphin 6, Jackson 2, Lauvergne 13, Labeyrie 1, Westermann 2, Toupane 3, Diot
1. PERİYOT: 10-19
DEVRE: 34-40
3. PERİYOT: 55-56
Beş faulle çıkan: 39.53 Tadda (Almanya)
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında Fransa'yı 84-81 yenen Almanya, çeyrek finale yükseldi.
Almanya, çeyrek finalde İspanya-Türkiye eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.
İki takım da karşılaşmaya sert savunma yaparak başladı. Almanya'nın Barthel ve Tadda ile bulduğu sayılara Fournier, De Colo, Heurtel ve Diaw'ın kaydettiği basketlerle 8-0'lık seriyle cevap veren Fransa, 6. dakikada 14-4 öne geçti. Fransa, oyuna kenardan dahil olan Lauvergne'nin boyalı alandan kazandırdığı sayılarla ilk periyodu 19-10 üstün tamamladı.
İkinci çeyrek oldukça çekişmeli geçti. İki takımın da hücumda yüksek şut yüzdesi yakaladığı ilk bölümde Lauvergne, Toupane ve Seraphin ile sayılar bulan Fransa karşısında Thiemann ve Staiger ikilisi ile etkili olan Almanya, 15. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 24-29. Fransa, Diaw'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 16. dakikada farkı 10 sayıya (24-34) çıkardı. Almanya'nın Theis ve Schröder ile bulduğu basketler karşısında Fournier ve Diaw ile sonuca giden Fransa, ilk devreyi 40-34 üstün kapattı.
FARK 2'YE KADAR İNDİ AMA...
Üçüncü periyoda istekli başlayan Almanya, Schröder ve Theis'ın basketleriyle 24. dakikada farkı 2 sayıya (44-46) kadar indirdi. Fransa'nın üst üste hücumlardan boş dönmesi karşısında oyunda dengeyi kuran Almanya, Theis'ın serbest atıştan kaydettiği basketlerle 27. dakikada skorda dengeyi sağladı: 51-51. Çeyreğin son bölümünde Theis ve Schröder'in basketlerine Lauvergne ve Fournier ile cevap veren Fransa, final periyoduna 56-55 önde girdi.
Karşılaşmanın dördüncü çeyreği büyük bir mücadeleye sahne oldu. Lo'nun 3 sayılık basketiyle son periyoda başlayan Almanya, 31. dakikada 58-56 öne geçti. Ardından Staiger ve Barthel'in isabetli dış atışlarıyla oyuna ağırlığını koyan Almanya, 33. dakikada skoru 64-60'a taşıdı. Fransa, Fournier'ın dış atış ve pota altından arka arkaya bulduğu sayılarla 35. dakikada maçta tekrar skor üstünlüğünü eline aldı: 64-65. Almanya, Theis'ın üst üste attığı kritik basketlerle sonuca giderken, Fransa ise Fournier ile bulduğu sayılarla maça tutunmaya çalıştı. Almanya, maçın bitimine 6 saniye kala Benzing'in serbest atıştan kaydettiği sayılarla skoru 84-81 yaptı. Fransa'da De Colo'nun son saniyede yaptığı 3 sayılık atış başarılı olmayınca Almanya müsabakadan 84-81 galip ayrıldı.
- EuroBasket2017
- almanya-fransa
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.