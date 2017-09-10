Türkiye İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eurobasket 2017

Müthiş mücadelesine rağmen D Grubu’nu 4. sırada bitiren Milli Takımımız, Eurobasket TOP 16’da son şampiyon İspanya’nın karşısına çıkıyor. 12 Dev Adam, yıldızlar topluluğu Boğa’yı devirip çeyrek finale adını yazdırmak istiyor. Peki, Türkiye - İspanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Eurobasket 2017’de yer aldığı D Grubu’nda tecrübesizliğinin kurbanı olup iki galibiyetle 4. olan ve son 16’da çapraz eşleşmede C Grubu’nu yenilgisiz lider bitiren İspanya ile eşleşen 12 Dev Adam, bugün güçlü rakibiyle Sinan Erdem’de karşı karşıya geliyor. NTV Spor kanalından yayınlanacak karşılaşmada Ay-Yıldızlılar, son 4 turnuvanın 3’ünde zirveye çıkan, Gasol ve Hernangomez kardeşlerin liderliğinde bu organizasyonun da en büyük şampiyonluk adayı olan rakibini mağlup edip çeyrek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Türkiye, İspanya ile Eurobasket finallerinde daha önce 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, Boğa’yı bu arenada 4 kez yere sererken, 2 karşılaşmadan ise boynu bükük ayrıldı. Devler bununla birlikte rakibiyle Eurobasket’te oynadığı son 3 maçı da kazanmayı başardı. İki takım son olarak Litvanya’daki turnuvada (2011) karşılaşırken, Türkiye maçı 65-57’lik skorla kazandı. İspanya ile toplamda ise 21 kez karşılaştık ve 6 galibiyet, 15 yenilgi aldık. 21 maçta 1381 sayı bulurken, potamızda ise 1553 sayı gördük.
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