EuroBasket 2017'de Türkiye, İspanya'ya 73-56 yenildi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'nu 4. sırada tamamlayan 12 Dev Adam son 16 turunda, C Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan ve son 4 EuroBasket'te 3 şampiyonluk yaşayan İspanya'ya 73-56 yenildi.

Ay-Yıldızlılar, muhteşem bir mücadele sergileyerek, gönülleri fethetti. Sinan Erdem Spor Salonu'nu maçın sonunda " Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla inledi.

Öte yandan kenardan gelen 20 yaşındaki genç yıldızımız Furkan Korkmaz, 3 periyoda sığdırdığı 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

İspanya'nın çeyrek finaldeki rakibi ise Fransa'yı 84-81'lik skorla turnuvanın dışına iten Almanya oldu.

UFUK SARICA: Gerçekten üzgünüm ama çok da gururluyum. Maçın hakkı bu değil, son iki-üç dakika oyundan düştük. Güzel işler yaptığımızı söyleyebilirim. Takıma gösterdiği mücadeleden ötürü teşekkürler. Bizi destekleyenlere de teşekkürler. Çok gururluyum. Herkesle mücadele edebilecek güçteyiz.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Takaki Kato (Japonya), Tomas Jasevicius (Litvanya)

İspanya: Rubio 15, Navarro 8, San Emeterio 4, Marc Gasol 10, Pau Gasol 11, Juancho Hernangomez 8, Oriola 2, Rodriguez 11, Willy Hernangomez 2, Sastre 2

Türkiye: Kenan Sipahi 2, Melih Mahmutoğlu 10, Cedi Osman 8, Sertaç Şanlı 4, Semih Erden 6, Barış Hersek, Furkan Korkmaz 20, Erkan Veyseloğlu 4, Furkan Aldemir, Sinan Güler 2, Göksenin Köksal

1. Periyot: 19-10

Devre: 33-25

3. Periyot: 49-43

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İspanya'ya 73-56 yenilerek, turnuvaya veda etti.

Müsabakadan galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdıran İspanya ise bu turda Almanya'nın rakibi oldu.

Karşılaşmaya Rubio ve Navarro'nun basketleriyle başlayan İspanya'ya, Türkiye, Sertaç Şanlı ile karşılık verdi. İki takımın da sert savunma yaptığı mücadelede İspanya, 7. dakikada Pau Gasol'un serbest atıştan kaydettiği sayılarla 12-6 öne geçti. İspanya, hücumda zorlanan A Milli Takım karşısında ilk periyodu 19-10 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde Türkiye, Furkan Korkmaz ile skor bulurken, Pau Gasol, Willy Hernangomez ve Sastre ile karşılık veren İspanya, 15. dakikada 28-18 ile üstünlüğünü sürdürdü. Daha sonra seyircilerin de desteğiyle tempoyu yükselen A Milli Takım, Furkan Korkmaz, Semih Erden ve Cedi Osman ile ürettiği sayılarla 18. dakikada farkı 3 sayıya (28-25) indirdi. Ancak son bölümde Navarro ve Rodriguezin basketlerine engel olmayan ay-yıldızlı takım, soyunma odasına 33-25 geride gitti.

Karşılaşmada ikinci yarının ilk dakikalarında takımlar skor bulmakta zorlanırken, daha sonra Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu ile sayı üreten Türkiye, 16. dakikada farkı 4 sayıya (37-33) düşürdü. A Milli Takım özellikle bu bölümde yaptığı etkili savunmayla İspanya'nın birçok hücumdan boş dönmesini sağladı. Ay-yıldızlı ekip Cedi Osman ve Melih Mahmutoğlu'nun kaydettiği basketlerle oyuna denge getirmeye çalışırken, İspanya, Rodriguez'in son anda attığı üç sayılık basketle son çeyreğe de 49-43 önde girdi.

Son periyoda iyi başlayan İspanya, Juancho Hernangomez ve Rubionun basketleriyle 33. dakikada skoru 56-45 yaptı. A Milli Takım, Furkan Korkmaz'ın peş peşe attığı basketlerle farkı 6 sayıya (56-50) indirirken, Rubio ile cevap veren İspanya, 36. dakikada farkı 11 sayıya (61-50) çıkardı. Daha sonra kontrolü eline alan İspanya, Rubio, Juancho Hernangomez ve Pau Gasol ile bulduğu basketlerle müsabakadan 73-56 galip ayrıldı.

Türkiye, 2017 Avrupa Şampiyonasına son 16 turunda veda ederken, İspanya çeyrek finale yükseldi.

İspanya ile Almanya arasındaki çeyrek final maçı, 12 Eylül Salı günü oynanacak.

Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla A Milli Takımdan Furkan Korkmaz olurken, İspanyada ise Ricky Rubio 15, Pau Gasol ve Sergio Rodriguez 11er, Marc Gasol de 10 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

MAÇTAN NOTLAR

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İspanya ile karşılaşan A Milli Takımı'nı, önemli müsabakada Türk basketbolseverler yalnız bırakmadı.

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren basketbolseverler, maçın oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerini doldurdu.

Türk bayraklarıyla tribünlerdeki yerlerini alan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla A Milli Basketbol Takımı'na coşkulu bir şekilde destek verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da A Milli Basketbol Takımı'nın İspanya ile oynadığı karşılaşmayı salonda takip etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile locadan izledi.

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