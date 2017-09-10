İspanya Türkiye CANLI ANLATIM

Türkiye'nin de ev sahipliğini yapan ülkerlerden olduğu 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'nu 4. sırada tamamlayan 12 Dev Adam, C Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan, son 4 EuroBasket'te 3 şampiyonluk yaşayan İspanya'yla karşı karşıya geliyor. Rakip güçlü olsa da A Milli Basketbol Takımımız, İspanya ile EuroBasket'te oynadığı son 3 maçı da kazanmayı başardı!
İSPANYA - TÜRKİYE
SALON: Sinan Erdem
SAAT: 18:45
YAYIN: NTV Spor
HAKEMLER: Cristiano Maranho, Tomas Jasevicius, Takaki Kato
D Grubu'nda Rusya, Sırbistan, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika'yla eşleşen Ay-Yıldızlılarımız, Rusya, Sırbistan ve Letonya maçlarını başa baş götürse de tecrübesizliğinin kurbanı olmuş ve galibiyet çıkaramamıştı. 12 Dev Adam, Büyük Britanya ve Belçika karşısında ise aldığı galibiyetler sayesinde adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı. Başantrenör Ufuk Sarıca, Letonya maçı sonrasında yaptığı açıklamada tecrübesiz olmalarının maçın kırılma anlarında sakin kalamamalarına neden olduğunun altını çizmiş ve "Sonuçta maçı kazanma noktasına geldik, coşkuyu sahaya yansıttık. O noktada yapılan 2 top kaybı ve verilen bir sportmenlik dışı faul kararı, maçın bittiği an oldu." demişti.
- UFUK SARICA İspanya çok güçlü kadroyla geldi, işimiz kolay değil. Ama oynanmamış bir maç için enseyi karartmak doğru değil.
YAPTIK YİNE YAPARIZ!
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İspanya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, güçlü rakibi karşısında zorlansa da Avrupa Basketbol Şampiyonalarında rakibine üstün durumda! Ay-Yıldızlı takım, şampiyonluğun favorileri arasında gösterilen İspanya ile daha önce 21 kez karşı karşıya geldi. A Milli Takım, İspanya ile yaptığı bu müsabakaların 6'sını kazanırken, 15'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
- TURU ATLARSAK ÇEYREK FİNALDE ALMANYA! 12 Dev Adam, İspanya'yı yenmesi durumunda güçlü rakibini eleyerek çeyrek finale yükselmiş olacak. Ay-Yıldızlıların çeyrek finaldeki rakibi ise Fransa'yı 84-81'lik skorla turnuvanın dışına iten Almanya olacak
3 MAÇTIR BİLEĞİMİZ BÜKÜLMÜYOR!
Türkiye, İspanya ile EuroBasket finallerinde daha önce 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, Boğa’yı bu arenada 4 kez yere sererken, 2 karşılaşmadan ise boynu bükük ayrıldı. 12 Dev Adam bununla birlikte rakibiyle EuroBasket’te oynadığı son 3 maçı da kazanmayı başardı. İki takım son olarak Litvanya’daki turnuvada (2011) karşılaşırken, Türkiye maçı 65-57’lik skorla kazandı.
İspanya ile oynadığı 21 maçta rakip potaya toplam 1381 sayı (Maç başı 65,7) bırakan Türkiye, kendi potasında ise 1553 sayı (Maç başı 73,9) gördü.
CEDİ İSTATİSTİKLERİN LİDERİ!
A Milli Takımımız’ın NBA’li genç yıldızı Cedi Osman, tüm istatistik kategorilerinde 12 Dev Adam’a liderlik etti. Maç başında 34.8 dakika süre alan Cedi, 19.2 verimlilik puanı elde ederken, 17,6 sayı, 5,2 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 0,8 blok ortalamasıyla tüm kategorilerde Ay-Yıldızlı ekibin lideri oldu.
— HT Spor (@HTSpor) September 7, 2017
NBA YILDIZLARI DİKKAT ÇEKİYOR...
Organizasyonun en büyük favorisi olan İspanya, turnuvadaki takımlar arasında en fazla NBA oyuncusuna sahip ülke. Pau Gasol, Marc Gasol, Ricky Rubio, Willy Hernangomez, Juancho Hernangomez ve Alex Abrines gibi şu anda NBA'de oynayan yıldızları, Juan Carlos Navarro ve Sergio Rodriguez gibi yıldızlar izliyor.
- UFUK SARICA Kazanmak için oynayan, sevilen, sempati duyulan bir milli takım ortaya çıkardık. Sonuçta bugün kaybettik ve grubu 4. sırada bitirdik. Ben son 16 turuna kalındığı için takımımı kutluyorum.
PAU GASOL TARİHTEKİ YERİNİ ALDI!
C Grubu beşinci maçında Macaristan'ı 87-64 mağlup eden İspanya'da 20 sayılık performansıyla yıldızlaşan ve maçın en skoreri olan Pau Gasol, adını turnuva tarihine altın harflerle yazdırmıştı. İspanyol yıldız, 1104 sayısı bulunan Fransız Tony Parker'ı 1111 sayı ile geride bırakarak turnuva tarihinin en skorer oyuncusu olmuştu.
İLK MAÇ 1951'DE
Türkiye, İspanya ile tarihinde ilk kez 66 yıl önce karşılaştı. Mısır'ın İskenderiye kentinde yapılan Akdeniz Oyunları'nda 8 Ekim 1951'de rakibiyle ilk maçına çıkan A Milliler, karşılaşmayı 48-39 kaybetti.
EN FARKLI SKORLAR
A Milli Basketbol Takımı, İspanya karşısında en farklı skorlu galibiyetini Tunus'ta elde etti.
Ay-yıldızlı takım, bu ülkede gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nda 13 Eylül 1967'de İspanya ile oynadığı maçı 12 sayı farkla (101-89) kazanmayı başardı. Türkiye, rakibi karşısında en farklı skorlu yenilgisini ise 15 Mayıs 1984'de Fransa'da olimpiyat elemelerinde 37 sayıyla (111-74) aldı.
AVRUPA ŞAMPİYONALARINDAKİ İSPANYA MAÇLARIMIZ
|Organizazyon
|Yer
|Tarih
|Sonuç
|11. Avrupa Şampiyonası
|Türkiye
|26 Mayıs 1959
|53-50
|29. Avrupa Şampiyonası
|Yunanistan
|21 Haziran 1995
|70-85
|30. Avrupa Şampiyonası
|İspanya
|5 Temmuz 1997
|81-86
|32. Avrupa Şampiyanası
|Türkiye
|2 Eylül 2001
|84-79
|36. Avrupa Şampiyonası
|Polonya
|12 Eylül 2009
|63-60
|37. Avrupa Şampiyonası
|Litvanya
|5 Eylül 2011
|65-57
Not: Maç skorlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
HİDAYET TÜRKOĞLU: BASKETBOLCULARIMIZIN MÜCADELESİNDEN GURUR DUYUYORUZ
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İspanya karşılaşmasıyla ilgili olarak şunları söyledi;
"Grupta bazı maçları son anda kaybettik. Bu da bizim sıralamamızı etkiledi. O yüzden şampiyonanın en kuvvetli takımı İspanya'ya karşı mücadele edeceğiz. Sporcularımız diğer 5 maçta nasıl mücadele ettilerse, İspanya maçına da aynı şekilde çıkacaklar. Mücadele ve isteklerini hiçbir zaman bırakmayacaklar. Sonucu hep beraber göreceğiz. Grup maçlarında halkımız bizi yalnız bırakmadı, inşallah yarınki maçta da yalnız bırakmazlar ve bu çocukları desteklemeye devam ederler. Güzel bir hava yakalanırsa, iyi bir sonuç çıkması için hep beraber dua edeceğiz."
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Misafir 29 dakika öncemucizelere inanıyorsak neden olmasın?00