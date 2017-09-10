Sırbistan: 86 - Macaristan: 78 (MAÇ SONUCU)

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Sırbistan, Macaristan'ı 86-78 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Sırbistan çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak.
Sırbistan: 86 - Macaristan: 78
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Leandro Lezcano (Arjantin), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Yener Yılmaz (Türkiye)
SIRBİSTAN: Jovic 9, Bogdanovic 17, Lucic 11, Bircevic, Kuzmic 17, Marjanovic 14, Micic, Macvan 14, Milosavljevic 4, Guduric, Lazic
MACARİSTAN: Wittmann 2, Vojvoda 11, Hanga 1, Allen 3, Keller 8, Perl 22, Karahodzic 6, Ferencz 15, Eilingsfeld 4, Rujak 6, Toth
1.PERİYOT: 24-16
DEVRE: 48-41
3.PERİYOT: 69-53
Maça iyi başlayan Sırbistan, pota altında Kuzmic, Marjanovic ve Bogdanovic ile bulduğu basketlerle 6. dakikaya 16-3 önde girdi. Macaristan, Perl, Ferencz ve Keller ile farkı kapatmaya çalışırken, Sırbistan ilk periyodu 24-16 üstün geçti. İkinci periyodun ilk bölümlerinde Bogdanovic ve Kuzmic ile sayı üreten Sırbistan, 14. dakikada 33-23 üstünlüğünü sürdürdü. Perl ve Karahodzic'in basketleriyle oyunda dengeyi sağlamaya çalışan Macaristan'a son bölümde Macvan ve Bogdanovic ile karşılık veren Sırbistan, soyunma odasına 48-41 önde gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan Sırbistan, savunmada zayıf kalan Macaristan karşısında üst üste bulduğu basketlerle 25. dakikada farkı 17 sayıya (62-45) çıkardı. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Sırbistan, Jovic ile skor bulmaya devam etti ve son çeyreğe 69-53 önde girdi.
Son periyoda Ferencz ve Vojvoda'nın dış atışlardan kaydettiği basketlerle 9-0'lık seriyle başlayan Macaristan 32. dakikada farkı 7 sayıya (69-62) düşürdü. Rakibine Marjanovic ve Bogdanovic ile karşılık veren Sırbistan, 35. dakikada skoru 78-63 yaptı. Kalan sürede de kontrollü oynayarak rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermeyen Sırbistan, müsabakadan 86-78 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Sırbistan ile İtalya arasındaki çeyrek final maçı, 13 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
- sırbistan-macaristan
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