Mark Lyons, Gaziantep Basketbol'da

ABD'li oyun kurucu Mark Lyons, önümüzdeki sezon Gaziantep Basketbol forması giyecek.

Gaziantep Basketbol, son olarak İsrail'in Hapoel Tel Aviv takımında forma giyen ABD'li oyun kurucu ile anlaştı. 1.85 metre boyundaki oyun kurucu Lyons konusunda bir açıklama yapan Gaziantep Basketbol Kulübü, "Amerikalı oyun kurucu Mark Lyons'u renklerimize kattık. Yeni oyun kurucumuz Hapoel Tel Aviv ile 11 maçta 32.7 dakika, 21.2 sayı ve 5.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti." dedi.





Mark Lyons - Gaziantep Basketbol