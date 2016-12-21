Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan taraftarlara çağrı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Habertürk TV'de Ankara temsilcisi Ali Can Türkoğlu'nun sorularını yanıtladı. Bakan Kılıç'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

TERÖR SALDIRILARI

"Türkiye birlik ve beraberliğiyle dünyaya örnek olacaktır. Bu artık istiklal ve istikbal mücadelesidir. Teröristlere prim vermeyeceğiz. En ağır bedeli ödüyoruz ama karşısında durmalıyız. Bu canilere karşı beraber olduğumuz zaman başarılı oluruz."

"Süper Lig ve TFF 1. Lig başkanlarıyla bir araya geldik. Gerçekten tüm spor camiasındaki yöneticiler geçmişte konuşulanları bir kenara bırakıp, 'biz bir olmalıyız, beraber olmalıyız' görüşünde. Bütün kulüplerimizin formalarının üzerinde bayrağımız var. Bu birlik görüntüleri daim olsun."



TARAFTARA ÇAĞRI

"Taraftarlarımızdan özellikle rica ediyorum; zaman birlik zamanıdır. Takımlarımızı destekleyelim ama beraber yaşadığımızı unutmayalım. Kulüp başkanları bu konuda çok kararlı. Yarın Beşiktaş'ın stadında yıldızlar karması maçı oynanacak. Gelirin tamamı şehit ailelerine bağışlanacak. Spor camiasının hepsinden katılım olacak. Verilecek mesaj açık; biz beraberiz. Taraftarların bu mesajı aldığını görüyoruz. Bu bir istiklal ve istikbal mücadelesidir. Türkiye bölgede ve dünyada ağırlığı olan bir ülke. Terörün bize yaşattığı acıya vereceğimiz en büyük cevap; birlik, beraberlik ve sizi tanımıyoruzdur."

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK, ÖNÜNÜ KESEMEYECEKLER

"Kayseri'deki saldırıdan sonra onlara inat Şenol Güneş Stadı'nın açılışını yaptık. Teröre verilebilecek en büyük mesajla açılışı gerçekleştirdik. Trabzonlulara teşekkür ediyorum. Devam eden stadyum inşaatlarımız var, hepsinin açılışını gerçekleştireceğiz. Yatırımlar devam edecek, önünü kesemeyecekler. Eskişehir Stadyumu açıldı ancak resmi açılışını gerçekleştirmedik, bazı eksiklikler var. Sakarya, Kocaeli, Samsun stadyumları bitmek üzere. Gaziantep'teki stadyumunun zemin çalışmaları var. Malatya, Adana, Hatay ve Diyarbakır'daki inşaatlar hızlı şekilde devam ediyor."



"Dünyada bir hamle ile 30'dan fazla stadyum yapan bir ülke yok. Bunu Türkiye yapıyor. Bir taraftan inşa edilen statlar, spor tesisleri, salonlar, yüzme havuzları, atletizm pistleri, bir taraftan büyük yatırımlar, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, geçitler, Avrasya Tüneli, 3. havaalanı hepsi devam ediyor. Bunların yanı sıra organizasyonlarımız devam ediyor."

"KARARLI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

"Erzurum'da 11-18 Şubat tarihlerinde Avrupa Gençlik Festivali'ni yapacağız. Sonrasında da Samsun'da 18-30 Temmuz tarihinde İşitme Engelliler Olimpiyatı'nı yapacağız. Altyapı çalışmaları neredeyse bitmek üzere. Kararlı bir şekilde devam edeceğiz."

"Yarın akşam, "Devlet-millet el ele" sloganıyla yapılacak maçta birlik beraberlik mesajı çok önemlidir. Taraflarlarımızın teröre karşı verecekleri mesaj çok önemli. Bir olduğumuzu, birlik olduğumuzu unutmayalım."