16 yaşındaki halterciye 4 yıl spordan men cezası

IWF'den yapılan açıklamada, bul yıl 48 kiloda Romanya Ulusal Şampiyonu olan 16 yaşındaki halterci Alina-Alexandra Popovici'nin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve sporcunun doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Ukraynalı halterci Yuliya Kalina'ya da dopingli madde kullandığı için 2 yıl men cezası verildiği ve madalyasının geri alındığı belirtildi.