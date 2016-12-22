HALTER HABERLERİ
22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Alina-Alexandra Popovici IWF doping
DİĞER

16 yaşındaki halterciye 4 yıl spordan men cezası

Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), doping yaptığı gerekçesiyle 16 yaşındaki Rumen halterci Alina-Alexandra Popovici'ye 4 yıl spordan men cezası verdi

22 Aralık 2016 Perşembe, 12:22:28 Güncelleme: 12:26:52

IWF'den yapılan açıklamada, bul yıl 48 kiloda Romanya Ulusal Şampiyonu olan 16 yaşındaki halterci Alina-Alexandra Popovici'nin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve sporcunun doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Ukraynalı halterci Yuliya Kalina'ya da dopingli madde kullandığı için 2 yıl men cezası verildiği ve madalyasının geri alındığı belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ryan Babel geliyor, bir isim daha yolda
FUTBOL

Transferi açıkladı: "Teklifi kabul edeceğim"
Arda Turan tarih yazıyor!
FUTBOL

Arda Turan tarih yazıyor!
"Kılıç'la çok özel sohbet"
DİĞER

"Kılıç'la çok özel sohbet"
Fenerbahçe'de Van der Wiel krizi!
FUTBOL

Van der Wiel krizi!