Rus yetkililerden doping itirafı

ABD basınından New York Times'ta yer alan haberde, Rus atletlerin uzun bir süre boyunca devlet desteğiyle doping yaptığı ve bu durumun olimpiyat oyunlarına da yansıdığı iddialarına ilişkin yayımlanan raporlar hakkında Rusya spor yetkililerinin değerlendirmelerine yer verildi.

Rusya Dopingle Mücadele Ajansının (RUSADA) geçici yöneticisi Anna Antseliovich, doping iddialarının devletsel boyutu olduğunu kabul ederek, "Kurumsal bir komplonun kurbanı olduk." ifadesini kullandı.

Raporların içeriğinde yer alan bilgilerin kendisini de çok şaşırttığını belirten Antseliovich, kurumsal hataların bireysel eylemler olduğunu ve hükümet yetkililerinin bu olaylardan haberinin olmadığını da vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dopingle mücadele konusunda ülkede reformlar yapması için bu yıl görevlendirilen 81 yaşındaki deneyimli spor adamı Vitaly Smirnov ise Kanadalı hukuk profesörü Richard McLaren'in yayımlanan ikinci raporunda, hakkında suçlamalar yapılan kişilerin çoğunu tanımadığını ve söz konusu iddialar nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığını belirtti.

"ÇOK FAZLA HATA YAPTIK"

Rus sporunun içinde uzun yıllardır görev aldığını hatırlatan Smirnov, "Rusya'nın eski bir spor bakanı ve olimpiyat komitesi başkanı olarak dopingle mücadele konusunda çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum. Genç sporcuların doping yapma ve bu duruma devam etme nedenlerinin üzerinde daha çok durmalıydık." ifadelerini kullandı.

"Fancy Bear" adlı bilgisayar korsanları tarafından Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) gizli verilerine siber saldırı düzenlenerek yayımlanan ve dünyaca ünlü birçok sporcunun doping içeren maddeleri doktor kontrolünde tedavi amaçlı kullandığını gösteren raporları hatırlatan Smirnov, "Batılı yüzlerce sporcu, doktorların özel izniyle dopingli madde kullandı. Ama Rus sporculara, diğer ülkelere gösterilen bu imtiyaz verilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Spor Bakanı Vitaly Mutko, ay başında Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Kanadalı hukuk profesörü Richard McLaren'in yayımlanan ikinci raporunda yer alan "kurumsal komplo" iddiasının kanıtlanamayacağını söylemişti.

Putin ise Moskova'da geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, Rus sporunda doping sorunu yaşandığının kabul edilmesi gerektiğini ve bu konuyla tüm alanlarda mücadele edilmesi çağrısında bulunmuştu.

WADA tarafından Alman televizyonlarında yer alan sistematik doping iddiasını soruşturmak için görevlendirilen McLaren başkanlığındaki bağımsız komisyonun, "Rusya'nın devlet desteğiyle dopingi desteklediği" sonucuna vardığı ilk raporunun açıklanması sonrası Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), 2015'in kasım ayında Rusya Atletizm Federasyonunun (ARAF) üyeliğini askıya almış ve Rus atletleri geçici olarak uluslararası müsabakalardan men etmişti. Cezanın geçen haziran ayında uzatılmasının ardından Rus atletler 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışamamıştı.

Rusya'da dopingle mücadele konusunda yaşanan son gelişmelere ilişkin McLaren'in yayımlanan ikinci raporunda ise 2011 ile 2015 yılları arasında binden fazla atletin Rusya'da devlet desteğiyle doping programından fayda sağladığı belirtilmişti. Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyatları'nda, Moskova'da 2013 yılındaki Dünya Şampiyonası ile Soçi'de yapılan 2014 Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanan Rus sporcuların da dopinge karıştığı iddia edilmişti.