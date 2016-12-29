Paletli Yüzme Kış Şampiyonası’nda tehlikeli ihmal!

Paletli Yüzme Kış Şampiyonası’nda kulüplere yarışma sırasında dağıtılan tüplerin hatalı olması sporcular için tehlike yaratırken, yarışmaların da aksamasına neden oldu.

Kulüpler ve sporcu velileri duruma isyan ederken, Su Altı Sporları Federasyonu’nun ihmali olduğu öne sürüldü. 24-25 Aralık’ta Çanakkale’de yapılan Açık Yaş Kış Şampiyonası’nda 50 ve 100 metre tüplü kategorileri için federasyonun kulüplere yardım adı altında dağıttığı ikişer dalış tüpünün yanlış alındığı ve bu yarışmalara uygun olmadığı ortaya çıktı.

Bu tüplerle yarışmaya çalışan bazı sporcuların su altında havasız kalınca, yarışı terk etmek zorunda kaldığı öğrenildi. Bazı kulüp yetkilileri, federasyonun kendi yönettiği branştaki bilgisizliğini ve özensizliğini eleştirdi. Yetkililer, “Tüplerin yanlış seçilmesi ve bu şekilde kulüplere dağıtılması tam bir skandal. Çocuklarımızın sağlığıyla oynanıyor ve mağdur ediliyor” dedi.

SKORBOARD DA TAKILMADI

Şampiyona sırasında yarışmaları takibi için önem taşıyan skorboard sisteminin de olmaması, aylardır hazırlanan sporcular ve onları izlemeye gelen aileler için kötü bir sürpriz oluşturdu. Fazla bir maliyeti olmamasına rağmen skorboardun kurulmaması, müsabakaların takibini zorlaştırdı ve yarışmaların tatsız geçmesine neden oldu. Kulüp yetkilileri, 10 yıldır federasyondan hiçbir destek görmediklerine de dikkat çekip bu tip keyfi uygulamaların bitmesini istediler.

HABERTÜRK SPOR | MURAT AĞCA