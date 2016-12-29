Güreşte 31 organizasyonda, 423 madalya

Federasyondan yapılan açıklamada, milli takımların katıldığı 31 organizasyonda, 126 altın, 105 gümüş ve 192 bronz madalya kazanıldığı belirtildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, milli takımların dünyanın en iyi ekipleri arasında yer aldığını savunarak, "Bu başarılar bizim için sadece bir başlangıç. Amacımız en iyisi olmak. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için tüm enerjimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, A milli takımlara sundukları imkanların bundan sonra altyapılarda da uygulanacağını bildirdi.

Bununla ilgili projeleri hazırladıklarına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"A milli takımlarımıza getirdiğimiz imkanları altyapıdaki milli takımlarımıza uygulamayı düşünüyoruz. İnşallah yılın başından başlamak üzere tek tek hayata geçireceğiz. Böylece kısa bir süre sonra milli takımlarımızı, altyapısıyla ve üst yapısıyla tamamen en üst seviyeye çıkarmış olacağız."