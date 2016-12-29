GÜREŞ HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Güreş
DİĞER

Güreşte 31 organizasyonda, 423 madalya

Güreş Federasyonu, 2016 yılında katıldığı 31 organizasyonda, 423 madalyayı Türkiye'ye kazandırdı

29 Aralık 2016 Perşembe, 12:24:45 Güncelleme: 12:26:29

Federasyondan yapılan açıklamada, milli takımların katıldığı 31 organizasyonda, 126 altın, 105 gümüş ve 192 bronz madalya kazanıldığı belirtildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, milli takımların dünyanın en iyi ekipleri arasında yer aldığını savunarak, "Bu başarılar bizim için sadece bir başlangıç. Amacımız en iyisi olmak. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için tüm enerjimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, A milli takımlara sundukları imkanların bundan sonra altyapılarda da uygulanacağını bildirdi.

Bununla ilgili projeleri hazırladıklarına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"A milli takımlarımıza getirdiğimiz imkanları altyapıdaki milli takımlarımıza uygulamayı düşünüyoruz. İnşallah yılın başından başlamak üzere tek tek hayata geçireceğiz. Böylece kısa bir süre sonra milli takımlarımızı, altyapısıyla ve üst yapısıyla tamamen en üst seviyeye çıkarmış olacağız."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İbrahim Toraman'ın Alex de Souza anısına, Alex'ten cevap
FUTBOL

"O an anladım ki..."
Kerem Bürsin spor salonundan çıkmıyor
MAGAZİN

Spor salonundan çıkmıyor!

Nez'in sapık korkusu
MAGAZİN

Sapık korkusu: Bana bakıp dudaklarını yaladı
Ünlülerin çocukluk halleri
MAGAZİN

O şimdi çok ünlü!