2016 yılının unutulmaz olayları

24 | 68

14 MAYIS: Beşiktaş Mali Kongresi'nde önce üye aidatlarının yükseltilmesi konusu yüzünden kavga çıktı. Daha sonra ortam bir kez daha gerildi ve başkan Fikret Orman, yaptığı konuşmada kendisine eleştirilerde bulunan kongre üyesi İsmail Tugay Güzel’e tokat attı.