2016 yılının unutulmaz olayları

29 Aralık 2016 Perşembe, 12:26:08 | Güncelleme: 15:41:06
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5 OCAK: Mersin İdman Yurdu'nun başına getirilen Hakan Kutlu, 24 saat geçmeden görevinden istifa etti.
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6 OCAK: Arda Turan, Barcelona'nın cezasının bitmesiyle ilk kez Kral Kupası'nda Granada karşısında Katalan ekibinin formasını giydi.
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11 OCAK: Lionel Messi, FIFA Altın Top ödülünün sahibi oldu.
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17 OCAK: Timsah Arena'da ilk resmi maç Bursaspor ve Trabzonspor arasında oynandı.
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3 ŞUBAT: Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm, 7 milyon Euro karşılığında Çin takımlarından Hebei China Fortune'a transfer oldu.
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5 ŞUBAT: Galatasaraylı Burak Yılmaz, 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çin'in Beijing Guoan kulübüne gitti.
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21 ŞUBAT: TT Arena'da Galatasaray-Trabzonspor maçında bordo-mavili formayı giyen Salih Dursun, takımının 8 kişi kalmasının ardından Deniz Ateş Bitnel'i protesto etmek için hakeme kırmızı kart gösterdi.
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26 ŞUBAT: Şeyh Salman'ı geçen Gianni Infantino, FIFA başkanlığına seçildi.
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2 MART: Galatasaray, mali kriterleri yerine getirmemesi sebebiyle UEFA'dan 1 yıllık men cezası aldı.
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7 MART: Rus tenisçi Maria Sharapova, Avustralya Açık'taki doping testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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12 MART: Emre Mor'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı başvuru, FIFA Oyuncu Statüleri Komitesi tarafından kabul edildi.
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17 MART: Hakem Ivan Bebek, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Braga'ya 4-1 mağlup olarak kupaya veda ettiği maçta sarı-lacivertli temsilcimiz aleyhine inanılmaz kararlar verdi.
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20 MART: TT Arena'da oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi terör istihbaratı nedeniyle ertelendi.
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24 MART: Dünyaca ünlü futbol efsanesi Johan Cruyff hayatını kaybetti.
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30 MART: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün Beşiktaş derbisindeki doping testinde yasaklı maddeye rastlandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Hukuk Müşavirliği’nin verdiği karara göre Gökhan Gönül’ü disiplin kuruluna sevk etmedi.
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10 NİSAN: Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena, açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dönemin Başbakanı Davutoğlu, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeşil sahaya inip top oynadı.
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11 NİSAN: Beşiktaş, Vodafone Arena'daki ilk resmi maçında Bursaspor'u 3-2 mağlup etti.
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13 NİSAN: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde teknik direktör Vitor Pereira ile tartışan Caner Erkin kadro dışı bırakıldı.
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24 NİSAN: Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı maçta bir bordo-mavili taraftar, 89. dakikada çizgi hakemi Volkan Bayarslan'a saldırdı, maç iptal edildi. Hakemlerin ve oyuncuların soyunma odasına gitmesinin ardından direklere tırmanan bir holigan, Fenerbahçe bayrağının ipini kesti.
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24 NİSAN: TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta tarih yazan Çağla Büyükakçay, şampiyonluk maçında Kovinic karşısında geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Milli raket, üç sette mutlu sona ulaştı.
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24 NİSAN: Trabzon’un kaptanı Onur Kıvrak, taraftarından yediği küfürler üzerine, formasını ve eldivenini yere bırakıp eliyle “Benden bu kadar, bırakıyorum” işaretini yaparak ayrılacağını ima etti. Deneyimli eldiven daha sonra “Karıma kızıma küfrettiler” dedi.
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27 NİSAN: Galatasaray, Strasbourg’u Abdi İpekçi’de 11 sayı farkla devirip EuroCup’ı kazandı.
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2 MAYIS: Leicester City, çok büyük bir sürprize imza atarak Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı.
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14 MAYIS: Beşiktaş Mali Kongresi'nde önce üye aidatlarının yükseltilmesi konusu yüzünden kavga çıktı. Daha sonra ortam bir kez daha gerildi ve başkan Fikret Orman, yaptığı konuşmada kendisine eleştirilerde bulunan kongre üyesi İsmail Tugay Güzel’e tokat attı.
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14 MAYIS: Türkiye Futbol Federasyonu Dopingle Mücadele Kurulu'nda, Beşiktaş ve Osmanlıspor futbolcularına yapılan müsabaka dışı doping kontrollerinin tartışmaya neden olması üzerine, kurul başkanı ve üyeleri istifasını sundu. Kurul, Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş-Osmanlıspor maçından önceki gün Beşiktaş Kulübünün tesislerinde, futbolculardan numune almıştı.
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15 MAYIS: Spor Toto Süper Lig 2015/2016 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. 7 sezon sonra şampiyonluk kazanan Kara Kartal, büyük sevinç yaşadı.
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15 MAYIS: Fenerbahçe, Euroleague finalinde CSKA'ya 101-96 mağlup olarak kupayı kazanamadı. Sloven hakem Javor verdiği kararlarla tepki çekti.
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15 MAYIS: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, final maçının 3. çeyreğinde bir CSKA Moskova taraftarının Kalinic’e fiziksel müdahalede bulunması üzerine sahaya girdi. Genel Menajer Yardımcısı Ömer Onan’ın da araya girmesiyle olaylar büyümeden engellendi.
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18 MAYIS: Avrupa Ligi’nde bir klasik devam etti. Sevilla, Liverpool’u 3-1 yenerek kupayı üst üste 3. kez müzesine götürdü.
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20 MAYIS: UEFA, FFP’ye uymadıkları gerekçesiyle Fenerbahçe ve Trabzon’a kadro kısıtlaması getirdi. Bunun yanı sıra Sarı-Lacivertliler’in 7.5 milyon Euro, Bordo-Mavililer’in de 2 milyon Euro’luk gelirlerine tedbir koydu.
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20 MAYIS: Türk tenisi tarihi başarı yaşadı. Önca Çağla Büyükakçay, Roland Garros’da ana tabloya kalarak bir grand slamde bunu başaran ilk kadın raketimiz oldu. Ardından İpek Soylu ve Marsel İlhan da ana tabloya yükseldi.
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22 MAYIS: Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İngiltere’nin bariz ofsayt olan golünü yardımcısının telefonundan izledi, daha sonra da 4. hakeme gösterdi.
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24 MAYIS: UEFA, Braga maçıyla ilgili F.Bahçe’ye ceza yağdırdı. Volkan Şen’in yaklaşık 7 ay Avrupa’daki kulüp maçlarından men edilmesi dikkat çekerken, Alper’e 3, Pereira’ya 1 maç geldi.
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26 MAYIS: Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Podolski'nin golüyle 1-0 yenen Galatasaray şampiyon oldu. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa’dan men cezasını 1 sezonla savuşturmuş oldu.
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27 MAYIS: Şampiyonlar Ligi finalinde Atletico Madrid'i penaltılarda yenen Real Madrid, kupayı 11. kez müzesine götürdü.
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4 HAZİRAN: Efsane boksör Muhammed Ali hayatını kaybetti.
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13 HAZİRAN: Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisini 4-2 kazanan sarı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunun şampiyonu oldu.
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18 HAZİRAN: EURO 2016'da İspanya'ya 3-0 yenildiğimiz maçta Arda Turan ıslıklandı. Milli futbolcu alkışla cevap verdi, İspanyol futbolcular Arda'ya destek oldu.
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19 HAZİRAN: Cleveland Cavaliers, NBA finalinin 7. ve son maçında son şampiyon Golden State Warriors’ı deplasmanda 93-89 yenip, zorlu rakibini 4-3’lük skorla saf dışı bıraktı ve tarihindeki ilk şampiyonluğu elde etti.
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22 HAZİRAN: EURO 2016'da grubumuzda 3. olduk, en iyi 3.'ler arasına girmek için son maçı bekledik. İstediğimiz sonuçlar çıkmayınca turnuvaya erken veda ettik.
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6 Temmuz: 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak milli kürekçi Enes Kuşku, Sakarya'da, trafikte yaşanan tartışmada kasık ve sol bacak adalesinden bıçaklandı. Doktorları tarafından yarışmasına izin verilmeyen sporcunun yerine Galatasaraylı kürekçi Cem Yılmaz, Rio kadrosuna dahil edildi.
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7 Temmuz: Galatasaray'ın efsane kalecisi ve milli takım kaptanı Turgay Şeren, 84 yaşında vefat etti. Hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören "Berlin Panteri" lakaplı, Türk futbolunun efsane ismi Turgay Şeren, hayatını kaybetti.
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11 Temmuz: EURO 2016 finalinde Portekiz, ev sahibi Fransa'yı uzatmalarda 1-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Ronaldo'nun maçın başında sakatlanıp yerini Quaresma'ya bıraktığı dev finalde Portekiz'e zaferi getiren golü 109'da Eder attı.
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13 Ağustos: Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesinde iki takımın taraftarları arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada dört Galatasaraylı taraftar bıçaklanarak yaralandı.
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13 Ağustos: Turkcell Süper Kupa'yı Galatasaray kazandı. Konya'da Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan maçın normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 berabere bitti. Penaltı atışlarında rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Galatasaray, üst üste 2. kez kupanın sahibi oldu.
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14 Ağustos: Trabzonspor’da geçtiğimiz sezonun sonunda kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bakan Özer Hurmacı’nın park halinde duran aracı kurşunlandı. Tecrübeli oyuncu “Bu tehdit sadece beni değil, diğer futbolcuları da etkiler” dedi.
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27 Ağustos: Fatih Terim EURO 2016'nın faturasını kesti. Arda Turan, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Hakan Balta, Selçuk İnan ve Caner Erkin, Dünya Kupası elemelerindeki Hırvatistan maçı kadrosuna alınmadı. Bu isimlere 4 maç sonra af geldi.
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1 Eylül: Ümit Milli Takımımız’ın U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ankara’da Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın sonunda kavga çıktı. Güvenlik güçlerinin zorlukla yatıştırdığı olaylarda yumruklar, tekmeler havada uçuştu.
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14 Eylül: UEFA'nın yeni başkanı, Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin oldu. Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen seçimlerde Ceferin, UEFA üyesi 55 ülke federasyonundan 42'sinin desteğini aldı.
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22 Eylül: İstanbul İl Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası deplasman yasağı kalktı. Derbilerde 6 yıl sonra taraftarlar takımlarını deplasmanda destekledi.
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7 Ekim: Ekvador polisi, eşine nafaka borcu olan Enner Valencia’yı tutuklamak için Şili maçı öncesi stada geldi. Arkadaşlarının yardımıyla tutuklanmayan Ekvadorlu golcü, maçta da sakatlık bahanesiyle oyundan çıkıp ambulansa bindi ve polislerin kovalamasına rağmen kaçmayı başardı.
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16 Ekim: Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 11. ayağını kazanırken, en yakın takipçisi Randy Krummenacher'in yarış dışı kalmasıyla 5. kez şampiyonluğunu ilan etti.
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19 Ekim: Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçağın ön camı çatlayınca Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye zorunlu iniş yapıldı. Kafile 10 saat 20 dakika süren maceralı yolculuk sonrası Manchester’a vardı. Fenerbahçe, olayı önce ‘Kuş çarpması’ olarak açıkladı. Ancak sonra Borajet ‘teknik arıza’ nedeniyle camın çatladığını belirtti.
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22 Ekim: Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek yönetimi, Riva ve Florya arazilerinin geliştirilmesine yönelik projelerle ilgili olarak kongre üyelerinden yetki aldı.
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23 Ekim: Göztepe ile Eskişehirspor maçında; İzmir ekibinin 90+2’deki galibiyet golünden önce yoğun faul itirazı yapan Eskişehirspor, karar değişmeyince sahadan çekildi. Hakem maçı tatil etti. PFDK, Eskişehirspor'u Göztepe maçında 3-0 hükmen mağlup sayıp, 3 puan silme cezası verdi.
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23 Ekim: Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, dünya şampiyonu oldu. Final maçında İtalyan ekibi Pomi Casalmaggiore'yi 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA, üst üste 2. adını zirveye yazdırdı. Volero Zürih takımını 3-1 mağlup eden VakıfBank ise bronz madalya kazandı.
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29 Ekim: Adanaspor maçında oyundan alınmasına sinirlenen Yasin Öztekin, yedek kulübesini yumrukladı, formasını yere fırlattı. 1 maç kadro dışı kalmasının ardından affedildi.
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3 Kasım: Fenerbahçe'nin Manchester United'ı 2-1 yendiği maçta ilk golü alan Sow'un röveşatası dünyada bir çok site tarafından yılın golü seçildi.
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12 Kasım: A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki dördüncü maçında Antalya'da Kosova'yı 2-0 yendi. İlk galibiyetini alan Ay-Yıldızlılar'ın 5 puanı bulunuyor.
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29 Kasım: Brezilya takımlarından Chapecoense'nin oyuncularının aralarında bulunduğu 81 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Kolombiya'da düştü. 76 kişi yaşamını yitirdi.
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3 Aralık: Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Gökhan Gönül’e büyük tepki gösterildi. Taraftarlar Gökhan'ın resminin bulunduğu dolar şeklinde bir pankart açtı. Gökhan’ın pankartta yer alan görseli sahte para halinde taraftarlara dağıtıldı. Bu paralar ise karşılaşma esnasında milli oyuncuya atıldı.
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6 Aralık: Şampiyonlar Ligi'nde temcilcimiz Beşiktaş deplasmanda Dinamo Kiev'e 6-0 yenildi. İskoç hakem Craig Thomson'ın skandal kararlara imza attığı gecede temsilcimiz maçı 9 kişi tamamladı. Kartal Devler Ligi'ne veda etti.
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7 Aralık: Barcelona'nın yıldızı Arda Turan, Borussia Mönchengladbach karşısında attığı gollerle Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan 3. Türk oyuncu oldu.
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9 Aralık: UEFA Avrupa Ligi tarihinde ilk kez 3 Türk takımı (Beşiktaş-Fenerbahçe-Osmanlıspor) son 32 turunda mücadele edecek.
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10 Aralık: Vodafone Arena'da yapılan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, stat yakınlarında iki ayrı bombalı terör saldırısı düzenlendi. Tüm ülkeyi yasa boğan saldırılarda 37'si polis, 7'si sivil 44 vatandaş şehit oldu.
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17 Aralık: Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike ile Hollandalı oyuncusu Gregory van Der Wiel, kadro dışı bırakıldı.
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22 Aralık: Türk Futbol ailesi, şehitler için bir araya gelerek Vodafone Arena'da Yıldızlar Karması Şehitlere saygı maçı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da organizasyona katıldı. Hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği mücadele 4-3 Yerliler Karması’nın üstünlüğü ile sona erdi. Şehit aileleri için toplanan miktarın 50 milyon 630 lira olduğu açıklandı.
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29 Aralık: Galatasaray'da; Fransız ekibi Nantes’tan 700 bin Euro karşılığında kiralanan, kendisine de 1 milyon 215 bin Euro ödenen Sigthorsson, sakatlığı nedeniyle 1 dakika bile süre alamadı. Yönetim takımdan göndermek için harekete geçti.