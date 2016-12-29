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2016 yılının unutulmaz olayları

29 Aralık 2016 Perşembe, 12:26:08

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    5 OCAK: Mersin İdman Yurdu'nun başına getirilen Hakan Kutlu, 24 saat geçmeden görevinden istifa etti.

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    6 OCAK: Arda Turan, Barcelona'nın cezasının bitmesiyle ilk kez Kral Kupası'nda Granada karşısında Katalan ekibinin formasını giydi.

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    11 OCAK: Lionel Messi, FIFA Altın Top ödülünün sahibi oldu.

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