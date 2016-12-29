Başantrenörlük görevinden alınarak, THF Teknik Kurul Başkanlığına getirilen Vurgun, yaptığı açıklamada, 2007 Şubat'ta Sedat Muratlı'nın teklifiyle kadın milli takım serüveninin başladığını hatırlatarak, "Kendimi şanslı addediyorum. Sanıyorum yaklaşık 10 yıl kadın milli takımının her kategorisinde görev yapan ilk antrenörüm. Benim bu gururu yaşamamda katkısı olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kendisine katkı veren tüm hentbol emekçilerine teşekkür eden Vurgun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Başta dönemin teknik kurul başkanı Sedat Muratlı hocama ve kurul üyelerine, birlikte çalışarak farklı tecrübeler edinmemi sağlayan Mehmet Bilir hocama, dönemin federasyon başkanı Tarık Cengiz'e, gelişimimde en az Hüseyin Güzey ve Ferudun Dorak antrenörlerim kadar katkısı olan eski milli kadın takım başantrenörü Peter Kovacs'a, ilerleyen süreçte beni kadın milli takımın başantrenörlüğüne layık gören ve 6 yıl boyunca bana güvenip, destekleyen mevcut federasyon başkanımız Bilal Eyuboğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum."

Vurgun, açıklamasında, görev aldığı sürede 70'e yakın sporcuyla çalıştığını hatırlatarak, "Bu sporcu arkadaşlarıma bana katlandıkları için teşekkür ederim. Ayrıca eşim Nilgün ve oğlum Arda'ya, hentbola katkı koyan ve bana destek olan antrenörlerimize, kurul üyelerimize, hakemlerimize, gözlemcilerimize, federasyon içerisinde çalışan tüm dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.