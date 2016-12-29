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Başpehlivan Kara'nın adı spor salonuna verildi

655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara'nın adı Ordu'daki spor salonuna verildi

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:38:12 Güncelleme: 16:20:24

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Recep Kara'nın Ordu'nun son yıllarda yetiştirdiği en önemli güreşçi olduğunu belirtti.

Balkanlıoğlu, Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara'nın adının, teklifleri üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayıyla Altınordu ilçesindeki Durugöl Spor Salonu'na verildiğini ifade etti.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise Durugöl Spor Salonu'nun adının değiştiğini kaydederek, "Spor salonuna tabela da asıldı. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu ilimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara, isminin doğup büyüdüğü kentteki bir salona verilmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, kendisine bunu layık gören herkese teşekkür etti.

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