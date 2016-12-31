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Güzel oyuncu Ronda Rousey 48. saniyede nakavt oldu!
31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:51:52 | Güncelleme: 17:16:51
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UFC (Karma Dövüş Sanatları) dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan Ronda Rousey, Aslan lakaplı Amanda Nunes’e 48. saniyede böyle nakavt oldu...
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UFC dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan Ronda Rousey, Holly Holm'e kaybettiği maçın ardından dün akşam ilk defa ringe çıktı.
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İyi bir güreşçi olmasının yanı sıra güzelliğiyle de milyonlarca hayrana sahip olan Ronda, tüm zamanların Karma Dövüş Sanatları'nı en iyi icra eden kadınlardan biri olarak gösteriliyor.
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11 yaşında annesiyle Judo'ya başlayan Ronda, Cehennem Melekleri 3 ve Hızlı Ve Öfkeli 7 gibi aksiyon filmlerinde de oynamıştı.
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Aslan lakaplı Amanda Nunes’le çıktığı maça iyi başlayamayan Ronda, arka arkaya yumruklar almaya başladı.
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Ronda Rousey geriye doğru tökezledikten sonra bile, Amanda Nunes'in yumrukları kesilmedi.
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Rousey, 13 ay önce Holly Holm'e kaybettiği maçın ardından ilk yenilgisini aldı. Ronda Rousey, Aslan lakaplı Amanda Nunes’e 48. saniyede nakavt oldu.
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Rousey tartışmasız olarak dünyanın en ünlü bayan sporcusu ve dövüş sporu patronu olarak tanınıyor.
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UFC'nin en üst sıralarına kadar çıkan ancak spordan bir yıl uzaklaştıktan sonra kendini geliştirmeyen Rousey, yenilgisine davet çıkarmış oldu.
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