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Güzel oyuncu Ronda Rousey 48. saniyede nakavt oldu!

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:51:52

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    UFC (Karma Dövüş Sanatları) dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan Ronda Rousey, Aslan lakaplı Amanda Nunes’e 48. saniyede böyle nakavt oldu...

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    UFC dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan Ronda Rousey, Holly Holm'e kaybettiği maçın ardından dün akşam ilk defa ringe çıktı.

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    İyi bir güreşçi olmasının yanı sıra güzelliğiyle de milyonlarca hayrana sahip olan Ronda, tüm zamanların Karma Dövüş Sanatları'nı en iyi icra eden kadınlardan biri olarak gösteriliyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 6 saat önce
    İnsanlıklarını kaybetmişler.
  • Misafir 7 saat önce
    NASIL KIYDINIZ BÖYLE BİR GÜZELLİĞE
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