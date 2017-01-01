Spor dünyasından Reina mesajları!..

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FENERBAHÇE'DEN MEHMET TOPAL AÇIKLAMASI>

Bu arada Fenerbahçe Kulübü, Ortaköy'de yaşanan ve yılbaşını kana bulayan saldırıya uğrayan mekanda futbolcusu Mehmet Topal'ın olduğu haberleri üzerine açıklama yaptı.