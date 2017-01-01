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Spor dünyasından Reina mesajları!..

01 Ocak 2017 Pazar, 13:03:15

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    İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'da yaşanan ve yılbaşını kana bulayan saldırıya spor dünyasından da lanet mesajları yağdı.

    İşte o mesajlar...

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    Türkiye Futbol Federasyonu

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    Türkiye Basketbol Federasyonu

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