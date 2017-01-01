Spor dünyasından Reina mesajları!..

01 Ocak 2017 Pazar, 13:03:15 | Güncelleme: 15:13:24
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İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'da yaşanan ve yılbaşını kana bulayan saldırıya spor dünyasından da lanet mesajları yağdı.
İşte o mesajlar...
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Türkiye Futbol Federasyonu
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Türkiye Basketbol Federasyonu
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Türkiye Voleybol Federasyonu
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Beşiktaş
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Galatasaray
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Fenerbahçe
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Trabzonspor
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Gökdeniz Karadeniz
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Medipol Başakşehir
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Kasımpaşa
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Kayserispor
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Gaziantepspor
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Arda Turan
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Gökhan Töre
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Ergin Ataman
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Güray Vural
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Ömer Toprak
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Lukas Podolski
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Serdar Aziz
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Çağla Büyükakçay
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Ricky Hickman
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Yolanthe Cabau
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Tomas Necid
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Kaan Ayhan
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Ricardo Faty
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Burak Yılmaz
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Tunay Torun
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Gökhan Ünal
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Yan Vesely: "Güçlü kal İstanbul! Dualarım, dün gece terör saldırısından etkilenen tüm insanlarla"
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Ekpe Udoh
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Tolga Ciğerci
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Tuncay Şanlı
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Bülent Korkmaz
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Selçuk Şahin
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Caner Erkin
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Suat Kaya
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Eren Derdiyok
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Işıl Alben
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FENERBAHÇE'DEN MEHMET TOPAL AÇIKLAMASI> Bu arada Fenerbahçe Kulübü, Ortaköy'de yaşanan ve yılbaşını kana bulayan saldırıya uğrayan mekanda futbolcusu Mehmet Topal'ın olduğu haberleri üzerine açıklama yaptı.
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Basın mensuplarına gönderilen açıklamada Mehmet Topal'ın Ortaköy'de değil, tatil için yurt dışında olduğu bilgisi verildi.
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Simon Kjaer
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Martin Skrtel: "Neden? Bu delilik ne zaman duracak?"