Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'daki terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımlarda bulunan Kütahya bölgesi il hakemlerinden Süleyman Belli ile ilgili açıklama yaparak, konunun incelendiğini bildirdi.



İşte o açıklama...

"Medyada yer alan ve TFF'ye bağlı bir il hakeminin sosyal medya hesabından 1 Ocak 2017 günü yaptığı iddia edilen bildirimler, kamuoyunda haklı tepkilere neden olmuş, olayla ilgili Federasyonumuz tarafından yapılan işlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.



Hakemlerin, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi, sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunması lisans iptaline varan disiplin yaptırımlarına tabidir.



İl hakeminin gerçekleştirdiği iddia edilen fiil, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca, Merkez Hakem Kurulunca incelenecek ve düzenlenecek rapor doğrultusunda söz konusu kişi disiplin kuruluna (AFDK) sevk edilebilecektir"

Süleyman Belli

"BABANIZ HEP HEDİYE GETİRECEK DEĞİL YA"

Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan ve 39 kişinin hayatını kaybettiği 65 kişinin yaralandığı saldırı sonrası "Noldu noel babanız hep hediye getirecek değil ya. İçtiğiniz rakı, biralar öbür tarafta şefaatçiniz olur dermişim avcunuzu yalayın" şeklinde paylaşım yapan ve gülen emojiler koyan Süleyman Belli'nin yapılan bu paylaşım büyük tepki çekti.

Süleyman Belli daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.

İşte Süleyman Belli'nin yaptığı paylaşım...



