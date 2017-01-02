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Süleyman Belli, disiplin kuruluna sevk edildi

İstanbul'da gece kulübüne gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili yaptığı paylaşım tepki çeken hakem Süleyman Belli, disiplin kuruluna sevk edildi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:32:09 Güncelleme: 18:49:13

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul'daki terör saldırısının ardından sosyal medyada olumsuz paylaşımlarda bulunan Kütahya ili hakemi Süleyman Belli'nin Amatör Futbol Disiplin Kuruluna (AFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, hukuk müşavirliği, sosyal paylaşım platformunda milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ile paylaşımlarda bulunması nedeniyle il hakemi Süleyman Belli'nin, Merkez Hakem Kurulu talimatının 38/a. maddesi uyarınca tedbirli olarak AFDK'ya sevkine karar verdi.

 

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