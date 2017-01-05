ATLETİZM HABERLERİ
05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Fatih Çintimar
DİĞER

Atletizm Federasyonu Başkanına silahla tehdit!...

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın federasyon binasında silahla tehdit edildiği ortaya çıktı

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:12:42 Güncelleme: 16:00:58 DHA

H.P ve A.K adlı eski sporcular doping nedeniyle ceza alınca, federasyon binasını basarak başkan ve iki kişiyi daha silahla tehdit ettikleri iddia edildi. 

NASIL YAŞANDI:

Eski atletlerden H.P VE A.K adlı sporcularun, Türkiye Antidoping Ajansı'nın (TADA) yapmış olduğu kontrollerde dopingli çıktıkları tespit edildi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine bağlı (TMOK), Anti-Doping Ajansı TADA Türkiye Atletizm federasyonuna sporcuların dopingli olduklarına gerekçesiyle bir yazı gönderdi. Atletizm federasyonu sporculara ceza vermemesi üzerine TADA konuyu Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Tahkim Kuruluna gönderdi. Tahkim Kurulu bahsi geçen isimlere 4 yıl ceza verdi.



ÇİNTİMAR KONUYU SAVCILIĞA TAŞIDI
Bu gelişme üzerine 20 Aralık 2016 tarihinde ceza alan H.P VE A.K adlı eski sporcuların federasyon binasını basarak, silahla tehditler savurdukları ortaya çıktı. Federasyon başkanını ve diğer iki ismi tehdit eden şahıslar, Çintimar'a, "Senin yüzünden hayatımız bitti. Ya bize 500 bin TL vereceksin ya da çocuklarının okullarına kadar her şeyi biliyoruz" dedikleri ortaya çıktı.

Konu Spor Bakanlığı'na aktarıldı. Federasyon Başkanı Fatih Çintimar konuyu bugün savcılığa taşıdı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Futbolcuların Instagram paylaşımları
FUTBOL

Yine yaptı yapacağını!...
Fenerbahçe'den 'Kütahyalı ve MİT' açıklaması
FUTBOL

Fenerbahçe'den 'Kütahyalı ve MİT' açıklaması
Günün öne çıkan transfer dedikoduları (5 OCAK 2017)
FUTBOL

Yasin'e ezeli rakip talip!
Sneijder'e çılgın teklif!
FUTBOL

Sneijder'e inanılmaz teklif!