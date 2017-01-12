Taha Akgül: Hiç şampiyon olmamış gibi başlamam gerekiyor

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, 2020 Tokyo'da ikinci olimpiyat şampiyonluğu için ilki Türkiye Şampiyonası olmak üzere sıfırdan başlayarak başarısını devam ettirmek istiyor.

Ankara ASKİ Spor Kulübünün güreşçisi Taha Akgül, yaptığı açıklamada, hafta sonu Ordu'da düzenlenecek Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda takımı ve kendi adına mücadele edeceğini söyledi.

2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığını anımsatan Taha, "Atletizmde Usain Bolt neyse ben de güreşte o oldum. Tabii bu benim için yeterli değil." dedi.

Önünde birçok müsabakanın bulunduğunu dile getiren 26 yaşındaki milli sporcu, şöyle konuştu:

"Yeniden, sıfırdan hiç şampiyon olmamış gibi başlamam gerekiyor. Bu anlamda Türkiye Şampiyonası benim için ilk adımlardan birisi olacak. 2012'de Türkiye şampiyonu oldum. Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda birinci oldum ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Altı senedir seri bu şekilde devam ediyor ve bu seriyi bozmak istemiyorum. Yine yolun başına dönüp, tekrardan Türkiye şampiyonu olup, Yaşar Doğu Turnuvası'na girip, ardından Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek istiyorum."

"BİR MÜSABAKA, BİR AYLIK ANTRENMANA BEDELDİR"

Taha Akgül, şampiyonluğun ulusal organizasyonlardan geçtiğini anlatarak, bunun Yaşar Doğu Turnuvası, Avrupa ve dünya şampiyonası ile olimpiyatlar şeklinde takip ettiğini kaydetti.

Hiçbir müsabaka ve rakibini küçümsemediğini vurgulayan Taha, "Mütevazı şekilde çıkıp maçlarımı yapıyorum ve Türkiye Şampiyonası'nda da böyle olacak. Bizle müsabaka yapan genç kardeşlerimiz olacak. Onlara örnek olacağım. Aynı zamanda özellikle biz güreştiğimiz için bizleri izlemeye gelen bir sürü seyirci olacak. Onlara da canlı canlı bir olimpiyat şampiyonu izletmek istiyorum. Bundan sonra gelecek şampiyonlara da örnek olma adına güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Müsabakalara katılmasa da Avrupa ve dünya şampiyonası kadrosunda yer alacağını dile getiren milli güreşçi, şöyle devam etti:

"Buralar benim için kriter değil aslında. Türkiye şampiyonası dahi olsa benim için bir müsabaka çok önemli. Müsabaka sporcuya çok şey katar. Bir müsabaka, bir aylık antrenmana bedeldir. Ben bunun bilincindeyim. Bana kimse katıl diye diretmiyor. Kulübüm adına orada yarışacağım ve inşallah takımıma da iyi puanlar kazandırırım. Hem takım, hem kendim için mücadele edeceğim. Özellikle Türkiye şampiyonaları, milli takım seçme niteliğindedir. Diğer kilolardaki arkadaşlar çok stresliler. Nasıl biz olimpiyatlara giderken stres yaşıyorsak, arkadaşlarımız da şu an Türkiye Şampiyonası'na giderken aynı stresi yaşıyorlar. Çünkü gelecek kaygısı var ve bu işten para kazanıyorlar. Bizim orada güreşmemiz, bütün genç kardeşlerimize örnek olur. Gelip orada bir olimpiyat şampiyonu ağabeylerini izlemek onlar için tarihi bir olay. Tarihi olayı orada bütün Anadolu'da, bütün Karadeniz Bölgesi'ndeki insanlara yaşatmak istiyorum. Tek amacım bu."

"2016'DA KENDİMİ BULDUM"

2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra uluslararası takvimin başlangıcının Ordu'daki Türkiye Şampiyonası olacağını vurgulayan Taha, bir süredir sosyal faaliyetlerde yer aldığını ifade etti.

"Türkiye Şampiyonası ayaklarımın yere basması açısından benim için çok önemli." diyen Taha, daha sonra milli takım kamplarının başlayacağını söyledi.

Tekrar olimpiyat öncesi programa döneceklerini belirten Taha Akgül, şunları kaydetti:

"Eski Taha'nın rutin hayatı nasılsa ona dönme zamanı geldi. Çünkü olimpiyatlardan sonra biraz rutin hayatımın dışına çıktım. Antrenmanlarımı biraz aksatma durumu oldu. Bunun önüne geçmek için Türkiye Şampiyonası benim için bir avantaj. 2020 Tokyo için ilk adımı atacağız. 3,5 yıl kaldı. Fazla zaman yok. Zaman hızlı geçiyor. 2012 Londra'da başarısız oldum, 2016 Rio Olimpiyatları geldi. Allah'a hamd olsun orada şampiyon oldum. 2012'de başarısız olmuştum. Zaman su gibi akıp geçti. Ben 2016'da kendimi buldum. 4 yıl da hızlı geçecek ve 2020 Tokyo Olimpiyatları gelecek. Orada ikinci kez olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum. Tokyo'nun ilk adımına başladık. Artık tatil bitti güreş zamanı."