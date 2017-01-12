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Tamer Taşpınar: ''Sporcum dopingli çıksın ben ihbar ederim"

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, doping nedeniyle 2008 Pekin ile 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki madalya ve dereceleri geri alınacak sporcular arasında yer alan milli halterci Sibel Şimşek ile ilgili açıklamalarda bulundu

12 Ocak 2017 Perşembe, 23:15:57 Güncelleme: 23:23:08

"Bu olay 2016 Rio Olimpiyatları öncesi yaşandı. Sibel Şimşek o döneme kadar toplam 10 kontrole girdi ve temiz çıktı. Ancak, teknoloji gelişti ve yeni tekniklerle doping olayları ortaya çıkmaya başladı. Benim dönemimde sporcum dopingli çıksın inanın ben ihbar ederim. WADA (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) geçmişi karıştırıyor. Teknik gelişti ve herkes geçmişle ilgili yakalanıyor. WADA bu uygulamaları tüm ülkelere yapmalı. Ülkeler arasında ayrımcılık yapmamalı. Bakıldığında bazı ülkelere hiç dokunulmadığı gözüküyor. Bu çok manidar ve kuşkulu geliyor. Ben ve arkadaşlarım ilk günkü heyecanımızdan bir şey kaybetmedik. Numune almaya devam ediyoruz. Duyduğumuz ne varsa ihbar ediyoruz. Dopinge yönelen hiçbir sporcu aramızda barınamayacak. Birincide 4 yıl, ikincide ömür boyu ceza alıyorlar. Sporcular kendilerine yazık etmesinler. Açtığımız bu temiz sayfayı hiçbir sporcu kirletmemeli.''

Taşpınar son olarak şunları söyledi;

"Geçmişle mukayese ettiğimiz zaman madalya sayımızı tertemiz olarak ikiye katladık. Bu temiz sayfayı kimsenin kirletmeye hakkı yok. Göreve geldiğimizde madalya sayımız yıllar olarak, 2013 yılında 82, 2014 yılında 83, 2015 yılında 153 ve 2016 yılında ise toplam 148 tertemiz madalya kazandık. Bu güzellikleri asla hiçbir sporcunun kirletmesine izin vermeyeceğiz.''

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