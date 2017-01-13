Nilüfer Belediyespor'da yeni başkan Muhammet Aydın!

Nilüfer Belediyespor Kulübü'nün olağan genel kurulu, Konak Olimpik Yüzme Tesisleri'nde gerçekleştirildi.



Genel kurulda faaliyet ve hesap raporları ile denetim kurulu raporları ibraz edildi. Oy birliğiyle kabul edilen raporların ardından yönetim, denetleme ve disiplin kurulları asli ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı. Yapılan açık oylama sonucu Muhammet Aydın ve listesi oy birliğiyle yönetime seçildi.



Muhammed Aydın başkanlığındaki Nilüfer Belediyespor Kulübü yönetim kurulu şu şekilde oluştu;

Yalçın Işıkyıldız, Nilgün Berk, Naci Kale, Hamit Işık, Tan Gündüz, Fevzi Çağlayan, Oğuzhan Şahinkaya, Şükrü Kayaoğlu, Kenan Gür, Şemsi Oğuz, Serkan Özgür Palaz ve Ender Vapur.

Denetleme kuruluna Sami Gürbüz, Lütfü Günenç ile Celal Beyoğlu seçilirken, Disiplin Kurulu'na da İrfan Dündar, Sibel Özer ve Sema Demircan getirildi.