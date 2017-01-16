16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:04:35 | Güncelleme: 16:26:18
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Caner Erkin: En kısa zamanda dönücem inşallah. Tarftarımızın önüne çıkmayı çok özledim
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Fernandao
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Garry Rodrigues
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Mehmet Ekici: Hoş geldin kardeşim
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Olcay Şahan: Beş yıl önce hayatımın dönüm noktası olan bir imzayla geldiğim Beşiktaş’tan, aklımda ve kalbimde hayatımın en özel, en güzel anılarıyla ayrılıyorum. Hakkınızı helal edin!
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Olcay Şahan: Yeni bir başlangıç yeni bir heyecan
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Ahmet Çalık
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Adem Büyük
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Tolga Ciğerci
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Podolski: Teşekkürler Reis
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Talisca
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Veli Kavlak: Şimdi ayrılık vakti ama hep güzel anılarla anılacaksın
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Burak Yılmaz: Canım kızım
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Ahmet Çalık: İlk maç ilk heyecan...Rabbim nicelerini göstersin inşallah...
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Muslera
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Yalçın Ayhan
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Bruma
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Tolga Ciğerci: TC AIRLINES
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Hasan Ali Kaldırım
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Koray Günter: Dünyanın en güzel insanı, canım eşim seni çok seviyorum, beni bu zor sakatlık günlerimde her zaman yanımda oldun ve beni destekledin, 5 ay geçti ameliyatımdan beri ve çok az kaldı sahalara dönmem için inşallah
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Tunay Torun
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Van der Wiel: Türk cayi gibisi yokdur güzel bir yemekden sonra
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Nuri Şahin
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Arda Turan: All Star 2017
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Tolgay Arslan: Yolun açık, başarıların daim olsun Abim
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Burak Yılmaz: Güzem kızım benim
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Bruma
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Emre Çolak: Önemli olan mücadeleydi takımımla gurur duyuyorum
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Alex: Bir tribün kişiliği.. Bana karşı hep iyiydi. Artık bizimle değil. Ama Kadıköydeki ve birçok maçtaki anılar hep hafızalarda. Şahsıma gösterdiği sevgi için teşekkür ederim
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Emenike
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Serdar Aziz
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Adreas Beck
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Riekerink
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Oğuzhan Özyakup: Bizde veda olmaz ömür boyu beraberiz Abim