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16 OCAK 2017
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16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:04:35

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    1 | 42

    Caner Erkin: En kısa zamanda dönücem inşallah. Tarftarımızın önüne çıkmayı çok özledim

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    2 | 42

    Fernandao

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    3 | 42

    Garry Rodrigues

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