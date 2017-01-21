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Recep İvedik GSGM
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Recep İvedik'te boks sahneleri izinsiz çekilmiş

Şahan Gökbakar’ın yeni filmi Recep İvedik 5, daha yayınlanmadan olay yarattı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:35:31 Güncelleme: 11:38:09

Geçtiğimiz günlerde fragmanı izleyicilerle buluşan filmin kısa tanıtım videosunda yer alan boks ve güreş görüntüleri spor camiasını harekete geçirdi. Tepkiler üzerine Azerbaycanlı boksörün Recep İvedik’ten yumruk yediği sahneyi filmden çıkarmak zorunda kalan Gökbakar, bir şokla daha karşı karşıya... Stadyum pistinde ve boks salonunda çekilen görüntüler üzerine düğmeye basan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, il ve ilçe müdürlüklerine birer yazı gönderdi. Görüntülerin nerede kaydedildiğini tespit etmek için kolları sıvayan GSGM, il ve ilçe müdürlüklerinden, boks salonlarının ve stadyumlarının filmdeki aynı açıdan fotoğraflarının çekilerek gönderilmesini talep etti. GSGM’nin izin almadan çekim yapıldığı gerekçesiyle böyle bir yönteme başvurduğu öğrenildi.

HABERTÜRK SPOR / HALUK AYYILDIZ

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