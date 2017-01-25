Cimnastikçiler 2020 Tokyo'ya hazırlanıyor

2016 Rio Olimpiyatları'na katılan Ferhat Arıcan'ın yanı sıra İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Hamza Şamil Yılmaz, Sercan Demir, Mustafa Arca, İsa Hamaratçılar ve İlkay Uğuz'dan oluşan takım, antrenörler Yılmaz Göktekin, Ersin Yılmaz ve Aljaz Pegan ile kamp müdürü Ziya Özgören yönetimde 19 Mayıs Spor Kompleksi'ndeki cimnastik salonunda çalışıyor.

Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl içinde birçok uluslararası yarışmaya katılacaklarını belirterek, Avrupa Şampiyonası'nın nisan ayında Romanya'da düzenleneceğini söyledi.

Dünya Şampiyonası'nın ise yıl sonunda gerçekleştirileceğini anlatan Göktekin, "Çalışmalarımız, hazırlık döneminin son periyodunu kapsıyor. Üç hafta sonra yarışmamız var. Cimnastik sürekli, disiplinli çalışılması gereken bir branş. Herkes bölgesinde zaten çalışıyor, değişiklik olsun diye son hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli takımda 9 sporcunun yer aldığını vurgulayan Göktekin, şöyle konuştu:

"Buradan iki büyük takım çıkarabilecek durumdayız. Bu da bizi sevindiriyor. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'na takım olarak katılabilmek. Ferhat'ın olimpiyatlarda Türkiye açısından ilk erkek cimnastikçi olması bizleri gururlandırdı. Şimdi hedefimiz takım olarak katılabilmek. Takım olmazsa da en az iki erkek sporcuyla katılmak. 2018 ve 2019 Dünya Şampiyonası'nda seçme kriterlerini geçersek, takım olarak katılma yolunda bir mesafe almış olacağız."

Kamp müdürü Ziya Özgören de haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını vurgulayarak, "Yarışmaların önceliğine göre de sporculara program uygulanıyor. Sporcularımızın hepsi, daha önceki süreçlere göre, olimpiyatlara gidip madalya alabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünen isimler. Hepsi de o heyecanla çalışıyorlar." diye konuştu.

"YOĞUN BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ GEÇİRİYORUZ"

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak ise Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları doğrultusunda hazırlık yaptıklarını belirterek, birlikte gerçekleştirilen çalışmanın sporculara olumlu katkı sağladığını söyledi.

Sporcuların birbirine destek vererek, takım ruhu içinde çalışmayı iyi anladıklarını vurgulayan İbrahim, "Bu da takım olarak hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz etkenlerden bir tanesi. Yakın vadede Avrupa Şampiyonası var ve ona hazırlanıyoruz. Takım olarak madalya almak istiyoruz. Dünya klasmanında, Avrupa'da isimleri duyulan sporcularız. Bu yüzden, bu sefer olacağına inanıyoruz. Daha önce yaşadıklarımız bize tecrübe kazandırdı. Bu sefer istediğimizi elde edeceğimize inanıyorum. Yoğun bir çalışma dönemi geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR"

Milli sporcu Ahmet Önder de yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, öncelikli hedefleri arasında Avrupa Şampiyonası'nın bulunduğunu vurguladı.

Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda başarılı ve madalyalı bir yarışma geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Ahmet, şunları kaydetti:

"Bu yüzden de burada antrenmanlarımız ağır ve yoğun şekilde devam ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na takım olarak gidebilmek için birlikte çalışıyoruz. 2020 Tokyo'ya 3 yıl var. Biz 3 yıl öncesinden bir araya gelmeye karar verdik. 'Birlikten kuvvet doğar' dedik ve bu yüzden de hep birlikteyiz. Bu şekilde antrenmanlarımız daha verimli oluyor."