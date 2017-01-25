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Bolt'un madalyası geri alınacak

Jamaikalı atlet, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda alınan numunesi yeniden incelenen Nesta Carter'ın doping yaptığının belirlenmesi üzerine 4x100 takım yarışında kazandığı altın madalyasını geri verecek

25 Ocak 2017 Çarşamba, 20:42:04 Güncelleme: 20:44:04

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Jamaika ile 4x100 metre takım yarışında altın madalya kazanan Nesta Carter'ın doping yaptığının tespit edildiğini duyurdu.

IOC'den yapılan açıklamada, Carter'ın 2008 Pekin Olimpiyatları'nda alınan numunesinin yeniden incelenmesi sonucunda yasaklı maddeye rastlandığı bildirildi.

Buna göre rekortmen atlet Usain Bolt ile Asafa Powell, Michael Frater ve Nesta Carter'ın yer aldığı 4x100 metre takımının organizasyondan diskalifiye edildiği ve kazanılan altın madalyaların geri alınacağı ifade edildi.

Bu kararla, 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre takım yarışında toplam 9 altın madalya kazanan Usain Bolt'un gerçekleştirdiği üçleme de bozulmuş oldu.

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